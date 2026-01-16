মুরগির আঙ্গারা কাবাবের রেসিপি

শীত এলেই পোড়ানো বা ঝলসানো খাবারের ধুম পড়ে যায়। এ সময় বাসায় বানাতে পারেন মুরগির আঙ্গারা কাবাব। রেসিপি দিয়েছেন রেনেসন্স ঢাকা গুলশান হোটেলের কালিনারি শেফ হিমেল কাওসার
মুরগির হাড়ছাড়া বড় টুকরা ১ কেজি
টক দই ১ কাপ
আদাবাটা ২ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ
লাল মরিচগুঁড়া ২ চা-চামচ
কাশ্মীরি লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ
জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ
ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ
গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ
হালকা ভাজা বেসন ২ টেবিল চাম
ঘি ১ টেবিল চামচ।
ধোঁয়ার জন্য—ছোট কয়লার টুকরা ১টি ও সামান্য ঘি।
মুরগির টুকরা পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।
একটি বাটিতে টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, সব গুঁড়া মসলা, লবণ, লেবুর রস, শর্ষের তেল ও বেসন মেশান।
মুরগিতে এই মিশ্রণ ভালোভাবে মেখে নিন।
ঢেকে ৬ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে রাতভর রেখে দিন।
মেরিনেট করা মুরগি স্কিউয়ারে গেঁথে তন্দুর, গ্রিল প্যান বা ওভেনে মাঝারি-উচ্চ তাপে গ্রিল করতে হবে।
মাঝেমধ্যে ঘি ব্রাশ করুন।
মুরগি সেদ্ধ হয়ে বাইরের দিকটি হালকা পোড়া হলে নামিয়ে নিন।
একটি ছোট কয়লা আগুনে জ্বালিয়ে লাল করে নিন।
কাবাবের পাত্রে একটি ছোট বাটি রেখে তাতে কয়লা দিন, ওপর থেকে সামান্য ঘি ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা বন্ধ করুন।
৩-৫ মিনিট ধোঁয়া দিলেই কাবাব প্রস্তুত।