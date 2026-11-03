ডাম্পলিং খাওয়া যায় নানাভাবে। এখানে রইল ডাম্পলিং স্যুপের রেসিপি। হালকা শীতের ভোরে অথবা সন্ধ্যায় এমন ডাম্পলিং খেতে মজা। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
ডাম্পলিং র্যাপার ১২টি
মুরগির কিমা ২০০ গ্রাম
আদাকুচি ১ চা-চামচ
স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ
সয়া সস ১ টেবিল চামচ
তিলের তেল ১ চা-চামচ
চিকেন স্টক জেলি আধা কাপ (স্টক ঠান্ডা করে জমিয়ে তৈরি করা)
চিকেন স্টক ৪ কাপ
আদাকুচি ১ চা-চামচ
সয়া সস ১ টেবিল চামচ
স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
গোলমরিচ স্বাদমতো
মুরগির কিমা, আদা, স্প্রিং অনিয়ন, সয়া সস ও তিলের তেল মেশান।
জমাট স্টক জেলি ছোট টুকরা করে কিমার সঙ্গে মেশান।
র্যাপারের মাঝখানে পুর দিয়ে চারপাশ ভাঁজ করে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করুন।
স্টিমারে ৮-১০ মিনিট ভাপে রান্না করুন, যতক্ষণ না কিমা সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়।
আলাদা পাত্রে চিকেন স্টক, আদাকুচি ও সয়া সস ফুটিয়ে নিন।
লবণ ও গোলমরিচ দিন।
বাটিতে ডাম্পলিং সাজিয়ে গরম স্যুপ ঢালুন এবং স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।