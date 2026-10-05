লইট্টা শুঁটকিতে বেগুন–আলুর ঝোল, দেখুন রেসিপি

লইট্টা মাছের শুঁটকি: ১০–১২টি
বেগুন: ২টি
আলু: ২টি (লম্বা করে কাটা)
পেঁয়াজ: ২টি (কুঁচি)
রসুন: অর্ধেকটা (কিছু কুঁচি, কিছু আস্ত)
তেল: ১ টেবিল চামচের ৩ ভাগের ১ ভাগ
মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
ধনিয়া: ১ চা-চামচ
হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জিরাবাটা: ১ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
ঝোলের জন্য পানি: পরিমাণমতো
লইট্টা মাছের শুঁটকি ভালো করে পরিষ্কার করে কেটে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
এরপর চুলায় পাত্র বসিয়ে দিয়ে ওপরের উপকরণ দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন।
এর মধ্যে শুঁটকি ঢেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ২-৩ মিনিট রান্না করে নিতে হবে।
ঢাকনা খুলে এতে আলু দিন, কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন।
কষানো হলে বেগুন দিয়ে আবার ১-২ মিনিট রান্না করেন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে লবণ চেখে নামিয়ে নিন।