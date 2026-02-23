চিংড়ির পেঁয়াজু
চিংড়ির পেঁয়াজু
রসনা

ইফতারে বানান চিংড়ির পেঁয়াজু, রেসিপি দেখুন

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • মসুর ডাল: ১ কাপের চার ভাগের তিন ভাগ

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • হলুদগুঁড়া: ৩ সিকি চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচকুচি: ৪/৫টি

  • লবণ: সোয়া চা-চামচ

  • খাওয়ার সোডা (ইচ্ছা): আধা চা-চামচ

  • চিংড়ি বাটা: আধা কাপ

  • মরিচগুঁড়া: ৩ সিকি চা-চামচ

  • পুদিনাপাতার কুচি: ৪ টেবিল চামচ

  • গরম মসলার গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • তেল: ভাজার জন্য

Also read:ইফতারে বানান গ্রিলড প্রন চাওমিন, দেখুন রেসিপি

প্রণালি

  • ডাল ভালো করে ধুয়ে ডুবো পানিতে ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।

  • পেঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে কুচি করে নিন।

  • পানি ঝরিয়ে ডাল বেটে নিন।

  • একটি পাত্রে পেঁয়াজের সঙ্গে হলুদ, মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, পুদিনাপাতার কুচি ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন।

  • ডাল ও চিংড়ি মিশিয়ে নিন এবার।

  • কড়াইয়ে তেল গরম করুন।

  • তেল গরম হলে হাতের চার আঙুল দিয়ে ডাল ও চিংড়ির মিশ্রণ উঁচিয়ে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে চ্যাপ্টা করে পেঁয়াজু তেলে ছাড়ুন।

  • এভাবে বেশ কয়েকটি পেঁয়াজু একসঙ্গে ডুবো তেলে ভাজুন।

  • পেঁয়াজু মুচমুচে ভাজা হলে তেল ছেঁকে উঠিয়ে কিচেন পেপারে বা টিস্যু পেপারের ওপরে রাখুন।

  • মুড়ি ও ছোলার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

Also read:কনটেন্ট ক্রিয়েটর নুসরাত ইসলাম বা জলটান বিডি দিলেন ইফতারির তিনটি রেসিপি
আরও পড়ুন