ইফতারে বানান চিংড়ির পেঁয়াজু, রেসিপি দেখুন

মসুর ডাল: ১ কাপের চার ভাগের তিন ভাগ
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
হলুদগুঁড়া: ৩ সিকি চা-চামচ
কাঁচা মরিচকুচি: ৪/৫টি
লবণ: সোয়া চা-চামচ
খাওয়ার সোডা (ইচ্ছা): আধা চা-চামচ
চিংড়ি বাটা: আধা কাপ
মরিচগুঁড়া: ৩ সিকি চা-চামচ
পুদিনাপাতার কুচি: ৪ টেবিল চামচ
গরম মসলার গুঁড়া: আধা চা-চামচ
তেল: ভাজার জন্য
ডাল ভালো করে ধুয়ে ডুবো পানিতে ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।
পেঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে কুচি করে নিন।
পানি ঝরিয়ে ডাল বেটে নিন।
একটি পাত্রে পেঁয়াজের সঙ্গে হলুদ, মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, পুদিনাপাতার কুচি ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন।
ডাল ও চিংড়ি মিশিয়ে নিন এবার।
কড়াইয়ে তেল গরম করুন।
তেল গরম হলে হাতের চার আঙুল দিয়ে ডাল ও চিংড়ির মিশ্রণ উঁচিয়ে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে চ্যাপ্টা করে পেঁয়াজু তেলে ছাড়ুন।
এভাবে বেশ কয়েকটি পেঁয়াজু একসঙ্গে ডুবো তেলে ভাজুন।
পেঁয়াজু মুচমুচে ভাজা হলে তেল ছেঁকে উঠিয়ে কিচেন পেপারে বা টিস্যু পেপারের ওপরে রাখুন।
মুড়ি ও ছোলার সঙ্গে পরিবেশন করুন।