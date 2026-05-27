সুফি বিরিয়ানিতে খাসির মাংস ব্যবহার করা হয়
রসনা

সুফি বিরিয়ানির রেসিপি দেখুন

খাসির ঐতিহ্যবাহী রান্না ছাড়াও একটু অন্য রকম স্বাদের রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফেরদৌস

উপকরণ

  • খাসির মাংস ২ কেজি

  • বাসমতী চাল ১ কেজি

  • পেঁয়াজকুচি ১ কাপ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ

  • আদাবাটা ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ২ চা–চামচ

  • দারুচিনি ৮ টুকরা

  • ছোট এলাচি ১০টি

  • বড় এলাচি ৭টি

  • লবঙ্গ ১২টি

  • তেজপাতা ৪টি

  • কাঠবাদামবাটা ২ টেবিল চামচ

  • আলুবোখারা ১০টি

  • জায়ফল–জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা–চামচ

  • গরমমসলা গুঁড়া ১ চা–চামচ

  • টক দই ১ কাপ

  • তেল আধা কাপ

  • ঘি ১ কাপ

  • লবণ পরিমাণমতো

  • কাঁচা মরিচ ১২টি

  • চিনি ১ টেবিল চামচ

  • দুধ ১ কাপ

  • ক্রিম আধা কাপ

  • জাফরান সামান্য

  • ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ

  • পুদিনাপাতাকুচি ৪ টেবিল চামচ

  • কেওড়া ১ টেবিল চামচ

  • চিনি ২ টেবিল চামচ

  • লবণ পরিমাণমতো

প্রণালি

খাসির মাংসের সুফি বিরিয়ানি

  • মাংস ধুয়ে ভালো করে পানি ঝরিয়ে পেঁয়াজকুচি, বেরেস্তা, সব বাটা মসলা, গুঁড়া মসলা, গরমমসলা, টক দই আর তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ৭-৮ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন।

  • মাঝেমধ্যে বের করে মেখে নিন। চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • ফুটন্ত গরম পানিতে লবণ ও ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে শেষে চাল ঢেলে ৭৫ ভাগ ফুটিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • বড় প্যানে মাংস বিছিয়ে আলুবোখারা, কিশমিশ, কাঁচা মরিচ, কিছু ধনেপাতা, পুদিনাপাতা দিয়ে ভাত ছড়িয়ে দিতে হবে।

  • দুধ, ক্রিম, চিনি, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া আর ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে ভাতের ওপর ছড়িয়ে দিন। বাকি ধনেপাতা, পুদিনাপাতাকুচি দিয়ে ঢাকনা লাগান।

  • ময়দার খামির করে ঢাকনার চারপাশ সিল করে হাঁড়িটি চুলায় দিন।

  • ১০ মিনিট বেশি জ্বাল, ২০ মিনিট মাঝারি জ্বাল আর ৩০ মিনিট অল্প জ্বালে রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে সুফি বিরিয়ানি।

