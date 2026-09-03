বিন্নি ভাত খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি

বিন্নি চাল: ২ কাপ
পানি: পরিমাণমতো
লবণ: আধা চা-চামচ
এ ছাড়া লাগবে ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়ামের ঝাঁজর
চাল ভালো করে ধুয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
এবার পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
হাঁড়িতে পরিমাণমতো পানি ও লবণ দিয়ে চুলার জ্বালে বসাতে হবে।
পানি ফুটে উঠলে হাঁড়ির ওপরে একটা ঝাঁজরিতে পানি ঝরানো চাল বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন।
৩০ থেকে ৩৫ মিনিট ভাপে রান্না করতে হবে।
মাঝে দুবার ঢাকনা তুলে খুব সাবধানে হালকা হাতে নেড়ে দিতে হবে।
ভাতটা হয়ে গেলে দেখতে বেশ স্বচ্ছ দেখাবে।
নির্দিষ্ট সময় পর ভাত নামিয়ে নিতে হবে।
এই ভাত বেশ আঠালো হয়।
যেকোনো ভর্তা, মাছভাজা বা ভুনা মাংস দিয়ে খেতে এই বিন্নি ভাত অসাধারণ।
কোরানো নারকেলে গুড় ও তেজপাতা বা এলাচ বা দারুচিনি জ্বাল দিয়ে তাতেও এই বিন্নি ভাত মিশিয়ে খেতে ভালো লাগবে।