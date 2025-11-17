মেথি দিয়ে গরুর মাথা বা গাল চাপা ভুনার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ
গরুর মাথা (গাল, চাপা, মাথার কিছু মাংস, হাড়, জিহ্বা, মগজসহ): ২ কেজি
পেঁয়াজবাটা: পৌনে এক কাপ
আদাবাটা: ৪ চা-চামচ
রসুনবাটা: ২ চা-চামচ
হলুদগুঁড়া: ৪ চা-চামচ
মরিচগুঁড়া: ৪ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: ৪ চা-চামচ
ধনেগুঁড়া: ৪ চা-চামচ
দারুচিনি (২ সেমি): ৬ টুকরা
তেজপাতা: ৪টি
লবণ: ২ চা-চামচ
তেল: আধা কাপ
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
মেথি: ১ চা-চামচ
মাথার সব ধরনের অংশ টুকরা করে ২ কেজি মেপে নিন।
লবণ মেখে ৩০ মিনিট রেখে গরম পানি দিয়ে ৭ থেকে ৮ বার ভালো করে ধুয়ে নিন।
এবারে একটি হাঁড়িতে মাংস নিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচি ও আধা কাপ তেল ও দারুচিনি বাদে বাকি সব উপকরণ একবারে দিয়ে চুলায় ঢেকে রান্না করুন।
মসলার সঙ্গে মাংস মাখাবেন না। ১৫-২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে মাংস কষিয়ে নিন।
দেড় থেকে ২ কাপ ফুটানো গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন।
সেদ্ধ না হলে আরও কিছু গরম পানি দিয়ে রান্না করুন।
মাংস সেদ্ধ হলে একটি প্যানে বাকি তেল গরম করে দারুচিনি ও মেথির ফোড়ন দিন।
মেথি কালো হয়ে উঠলে তেল ছেঁকে মেথি উঠিয়ে ফেলুন।
পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে সেদ্ধ করে রাখা মাংস দিয়ে বাগার দিন।
মিশিয়ে নেড়ে, ঢেকে মৃদু আঁচে রান্না করুন।
তেল ছাড়া শুরু করলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।