মটর পোলাওয়ের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি
গরম পানি: দেড় লিটার
তরল দুধ :১ কাপ
মটরশুঁটি: ১ কাপ
দারুচিনি: ৪ টুকরা
এলাচি: ৬টি
লবঙ্গ: ৭-৮টি
গোলমরিচ: ৮-১০টি
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
কিশমিশ: ১ টেবিল চামচ
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি
লবণ: স্বাদমতো
ঘি: ১ কাপ
সসপ্যানে ঘি দিয়ে তাতে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে তুলে রাখুন।
এবার গরমমসলা, কিশমিশ, আদাবাটা ও লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন।
পানি ঝরানো চাল দিয়ে একটু গরম পানি দিন এবং নাড়তে থাকুন।
চাল যেন সবদিকে সমান তাপ পায়।
চাল সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে মটরশুঁটি, তরল দুধ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প কিছুক্ষণ দমে রাখতে হবে মৃদু আঁচে।
পরিবেশনের সময় বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন পোলাওয়ের ওপর।