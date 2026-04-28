রসনা

বাড়িতেই বানাতে পারেন নানা বাদামের শরবত, দেখুন রেসিপি

গরম পড়ে গেছে। একটু পরপরই ঠান্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করে। বাড়িতেই বানাতে পারেন এমন কিছু পানীয়। রেসিপি দিয়েছেন শাহানাজ বেগম

উপকরণ

  • দুধ: ১ কাপ

  • কাঠবাদাম: ৬-৮টি

  • কাজুবাদাম: ৪-৫টি

  • পেস্তা: ৪-৫টি

  • জাফরান: ৩-৪টি

  • মধু/চিনি: স্বাদমতো

  • এলাচিগুঁড়া: এক চিমটি।

প্রণালি: গরম পানিতে সব বাদাম ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। কাঠবাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিন। বাদামগুলো অল্প দুধ দিয়ে ব্লেন্ড করে মসৃণ পেস্ট বানান। এক কাপ দুধ ফুটিয়ে নিন, তারপর আঁচ কমান। বাদামের পেস্ট দুধে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ২-৩ মিনিট জ্বাল দিন। একটু গরম দুধে জাফরান ভিজিয়ে রেখে দুধে মিশিয়ে দিন। এলাচিগুঁড়া ও মধু/চিনি দিয়ে নামিয়ে নিন।

