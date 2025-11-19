ফুলকপি তিলের সবজি, দেখুন রেসিপি

বাজারে এসেছে শীতের তাজা সবজি। এরমধ্যে ফুলকপি অন্যতম। নানাভাবে রান্না করা যায় ফুলকপি। ফুলকপির একটি ভিন্নরকম রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
ফুলকপি ১টি
ময়দা ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ
মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ
আদাবাটা ১ চা-চামচ
চিলি সস ২ টেবিল চামচ
টমেটো কেচাপ ২ টেবিল চামচ
ধনেপাতাকুচি ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক)
তিল ১ চা-চামচ
ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
তেল পরিমাণমতো
পেঁয়াজপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ
প্রণালি
ফুলকপি সেদ্ধ করে টুকরা করে নিন।
ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, মরিচগুঁড়া, আদাবাটা একটু পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
এর মধ্যে ফুলকপিগুলো ডুবিয়ে গরম তেলে ভেজে নিন।
এরপর কড়াইয়ে শুকনা মরিচগুঁড়া, চিলি সস, টমেটো কেচাপ মিশিয়ে নিন।
এতে ভাজা ফুলকপিগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
তিল, পেঁয়াজ পাতা, ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিন।
নামিয়ে পরিবেশন করুন।