রসনা

ভ্যানিলা হানি হোমের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন

ভ্যানিলা হানি হোম
ভ্যানিলা হানি হোমের রেসিপি

উপকরণ

  • চিনি: ১৭৫ গ্রাম

  • ডিম: ৬টি

  • ময়দা: ১৫০ গ্রাম

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২৫ গ্রাম

  • ভ্যানিলা এসেন্স

হানি মুজের জন্য

  • ক্রিম: ১৬৬ গ্রাম

  • মধু: ৩৩ গ্রাম

  • হোয়াইট চকলেট: ২৫০ গ্রাম

  • ক্রিম: ৩৩০ গ্রাম

Also read:হেজেলনাট ডার্ক ডিজায়ারের রেসিপি

প্রণালি

  • চিনি ও ডিম ফোম করে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিলিয়ে বেক করে নিতে হবে।

  • হানি মুজের উপকরণ থেকে ক্রিম ও মধু গরম করে চকলেট দিয়ে দিন।

  • এবার ক্রিম বিট করে তাতে বাকি উপকরণ মিলিয়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে মধু ক্রিম।

  • বেক করা অংশটি কেটে মাঝের অংশগুলো ভেজানোর জন্য মধুর সিরাপ ব্যবহার করতে হবে।

  • এভাবে স্পঞ্জ অংশটির ওপর ক্রিমের লেয়ার দিয়ে আবার এক টুকরা স্পঞ্জ দিতে হবে।

  • ভেতরে বিস্কুটের একটি লেয়ারও ব্যবহার করতে পারেন।

  • কেউ চাইলে ইচ্ছেমতো ডেকোরেশন করে নিতে পারেন।

Also read:বড়দিনে বানান হোয়াইট ফরেস্ট পপকর্ন মুজ, রেসিপি দেখুন
আরও পড়ুন