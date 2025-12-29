ভ্যানিলা হানি হোমের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন
চিনি: ১৭৫ গ্রাম
ডিম: ৬টি
ময়দা: ১৫০ গ্রাম
কর্নফ্লাওয়ার: ২৫ গ্রাম
ভ্যানিলা এসেন্স
ক্রিম: ১৬৬ গ্রাম
মধু: ৩৩ গ্রাম
হোয়াইট চকলেট: ২৫০ গ্রাম
ক্রিম: ৩৩০ গ্রাম
চিনি ও ডিম ফোম করে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিলিয়ে বেক করে নিতে হবে।
হানি মুজের উপকরণ থেকে ক্রিম ও মধু গরম করে চকলেট দিয়ে দিন।
এবার ক্রিম বিট করে তাতে বাকি উপকরণ মিলিয়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে মধু ক্রিম।
বেক করা অংশটি কেটে মাঝের অংশগুলো ভেজানোর জন্য মধুর সিরাপ ব্যবহার করতে হবে।
এভাবে স্পঞ্জ অংশটির ওপর ক্রিমের লেয়ার দিয়ে আবার এক টুকরা স্পঞ্জ দিতে হবে।
ভেতরে বিস্কুটের একটি লেয়ারও ব্যবহার করতে পারেন।
কেউ চাইলে ইচ্ছেমতো ডেকোরেশন করে নিতে পারেন।