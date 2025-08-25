কালো ভুনার রেসিপি

হাড়, চর্বিসহ গরুর মাংস: ১ কেজি
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি: ১৫০ গ্রাম
শর্ষের তেল: ১ কাপ
স্টার অ্যানিস: ১টি
আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ
শাহি জিরা: আধা চা-চামচ
দারুচিনি: ২ টুকরা
তেজপাতা: ২টি
এলাচি: ২টি
লবঙ্গ: ৪টি
কালো গোলমরিচ: ৪টি
বড় এলাচ: ২টি
রাঁধুনিগুড়া: প্রয়োজনমতো
আস্ত আধা: চা-চামচ
কাঁচা মরিচ: ৫টি
কালো গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
সাদা গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
লবণ: স্বাদমতো
বেরেস্তা: আধা কাপ
ফেটানো টক দই: আধা কাপ
পানি: পরিমাণমতো
পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ
রসুনকুচি: ২ টেবিল চামচ
আদাকুচি: ১ টেবিল চামচ
রাঁধুনি গুঁড়া: ১ চা-চামচ
আস্ত শুকনা মরিচ: ৫–৬টি
শর্ষের তেল: সিকি কাপ
প্রথমে মাংস পছন্দমতো টুকরো করে নিন। কেটে ধুয়ে নিতে হবে।
হাঁড়িতে বাগারের উপকরণ ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাংস মেখে নিতে হবে ভালো করে। হাত দিয়ে সময় নিয়ে মাখালে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরপর চুলায় বসিয়ে দিন।
মাংস থেকে পানি উঠবে, চুলার আঁচ মাঝারি রেখে ঢেকে রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে এলে একটু কষিয়ে নিন।
পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠে এলে নামিয়ে নিন।
এরপর একটা প্যান চুলায় বসিয়ে দিন। সরিষার তেলে শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজকুচি ভেঁজে নিন।
তারপর আদা আর রসুনকুচি দিয়ে বাদামি রং হলে রান্না করা মাংস ঢেলে দিতে হবে।
ঢেকে দমে রাখতে হবে ১০ মিনিট।
নামানোর আগে রাঁধুনিগুঁড়া দিয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে নিন। কালো ভুনা গরম-গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।