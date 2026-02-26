বেগুনি তো অনেক হলো, এবার দেখুন কিমা বেগুনির রেসিপি

ইফতারি হিসেবে বেগুনি খেতে ভালোবাসেন? এবার স্বাদ বদলাতে বানাতে পারেন কিমা বেগুনি। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
বেগুন: ৩টা
বেসন: দেড় কাপ
আদাবাটা: আধা চা-চামচ
হলুদ গুঁড়া: আধা চা-চামচ
মরিচ গুঁড়া: আধা চা-চামচ
ঠান্ডা পানি: পৌনে এক কাপ (পরিমাণমতো)
লবণ: স্বাদমতো
বেকিং পাউডার: সিঁকি চা-চামচ
মুরগির কিমা: ১ কাপ
কাঁচা মরিচ কুচি: ১ চা-চামচ
অরিগানো: ১ চা-চামচ
চিজ কুচি: ৩ টেবিল চামচ
গোলমরিচ গুঁড়া: আধা চা-চামচ
তেল: ১ চা-চামচ
তেলে মুরগির কিমা, কাঁচা মরিচ কুচি, অরিগানো, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ভেজে রাখুন।
বেগুন লম্বা ও একটু মোটা করে কাটুন। মাঝখানে পকেটের মতো হবে।
ধুয়ে সামান্য লবণ মেখে রাখুন।
এবার বেগুনের পকেটের ভেতর কিমার পুর ঢুকিয়ে চিজের কুচি দিন।
বেসনের সঙ্গে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ, বেকিং পাউডার ও পানি দিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন।
বেগুন সাবধানে ব্যাটারে ডুবিয়ে নিন। যাতে কিমা বের হয়ে না যায়।
ডুবো তেলে ভেজে ইফতারিতে গরম গরম পরিবেশন করুন।