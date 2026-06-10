ইলিশ পিৎজা
ইলিশ পিৎজা
রসনা

ইলিশের পিৎজা বানাতে চান? রেসিপি দেখুন

একটু অন্য রকমভাবে ইলিশের স্বাদ নিতে চাইলে এই পদটা বানিয়ে দেখতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

রুটির উপকরণ

  • ময়দা ২ কাপ

  • ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ১ চা–চামচ

  • চিনি ১ চা–চামচ

  • লবণ সামান্য

  • তেল ২ টেবিল চামচ

  • কুসুম গরম পানি প্রয়োজনমতো।

প্রণালি

খামিরের জন্য ময়দার সঙ্গে চিনি, লবণ ও ইস্ট মিশিয়ে নিন।

অল্প অল্প গরম পানি দিয়ে নরম ডো তৈরি করুন।

শেষে তেল মেখে ডো-টি গরম কোনো জায়গায় ১-২ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন।

এতে ডো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

ফুলে ওঠা ডো-টি হাত দিয়ে চেপে বাতাস বের করে গোল রুটির মতো বেলে নিন।

পুরের উপকরণ

  • ইলিশ মাছ ভেজে কাঁটা বাছা ১ কাপ

  • আদা-রসুনবাটা ১ চা–চামচ

  • সয়া সস ১ চা–চামচ

  • গোলমরিচ ও লবণ সামান্য।

প্রণালি

উপকরণগুলো একসঙ্গে চুলায় হালকা ভেজে নামিয়ে নিন।

টপিং ও সাজানোর উপকরণ

ইলিশ মাছ দিয়ে তৈরি পিৎজা

  • পিৎজা সস ১ টেবিল চামচ

  • টমেটো সস ১ টেবিল চামচ

  • মোজারেলা চিজ ১ কাপ

  • ক্যাপসিকাম কিউব আধা কাপ

  • পেঁয়াজ কিউব আধা কাপ

  • অরিগানো সামান্য।

মূল প্রণালি

  • একটি প্যান বা বেকিং ট্রেতে সামান্য তেল মেখে রুটিটি বসান।

  • রুটির ওপর কাঁটা চামচ দিয়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে নিন।

  • রুটির ওপর প্রথমে পিৎজা সস বা টমেটো সস মাখিয়ে নিন।

  • এরপর মোজারেলা চিজ, ইলিশ কিমা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কিউব এবং সামান্য অরিগানো ছড়িয়ে দিন।

  • শেষে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিট করা ওভেনে ১০-১৫ মিনিট বেক করুন।

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