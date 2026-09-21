পিনাট বাটার
পিনাট বাটার
রসনা

ঘরেই বানান পিনাট বাটার, রেসিপি দেখুন

ঘরেই খুব সহজে ক্রিমি পিনাট বাটার বানানো যায়। সবচেয়ে ভালো ফল পেতে চিনাবাদামটা ভালো করে ভাজা থাকা জরুরি।

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • চিনাবাদাম : ২ কাপ

  • লবণ: সোয়া চা-চামচ বা স্বাদমতো

  • মধু/চিনি (ঐচ্ছিক): ১–২ চা-চামচ

  • চিনাবাদামের তেল/সয়াবিন তেল: ১–২ চা-চামচ

যেভাবে বানাবেন

১. চিনাবাদাম ভাজুন

শুকনা কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে ৫–৮ মিনিট চিনাবাদাম ভাজুন। হালকা বাদামি রং ও সুন্দর গন্ধ বের হলে নামিয়ে নিন। পুড়িয়ে ফেলবেন না।

২. খোসা ছাড়ান

ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে ঘষে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

৩. ব্লেন্ড করুন

ফুড প্রসেসর বা শক্তিশালী ব্লেন্ডারে চিনাবাদাম দিয়ে প্রথমে ২–৩ মিনিট ব্লেন্ড করুন। শুরুতে এটি গুঁড়ো হবে, এরপর দলা বাঁধবে এবং ধীরে ধীরে তেল বের হয়ে পেস্টের মতো হবে।

ভালোভাবে ভাজা চিনাবাদাম ব্লেন্ড করতে থাকলে নিজের তেলই বের হয়ে বেশ ক্রিমি পিনাট বাটার তৈরি করে

৪. মসৃণ করুন

আরও ২–৫ মিনিট ব্লেন্ড করুন। মাঝেমধ্যে মেশিন বন্ধ করে পাশে লেগে থাকা চিনাবাদাম নিচে নামিয়ে দিন।

৫. স্বাদ ঠিক করুন

লবণ ও মধু/চিনি দিন। আরও একটু ব্লেন্ড করুন। খুব ঘন মনে হলে ১ চা-চামচ করে তেল যোগ করতে পারেন।

৬. জারে রাখুন

পরিষ্কার, শুকনা কাচের বয়ামে ভরে রাখুন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

তেল আলাদা করে দেওয়ার আগে একটু ধৈর্য ধরুন। ভালোভাবে ভাজা চিনাবাদাম ব্লেন্ড করতে থাকলে নিজের তেলই বের হয়ে বেশ ক্রিমি পিনাট বাটার তৈরি করে।

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