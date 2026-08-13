আচারি ভুনা খিচুড়ি
আচারি ভুনা খিচুড়ি
রসনা

আচারি ভুনা খিচুড়ির রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • পোলাওয়ের চাল: দেড় কেজি

  • মুগডাল: আধা কেজি

  • মটরশুঁটি: ২ কাপ

  • তেলসহ আচার: ৪ টেবিল চামচ

  • গরম পানি: ৩ কেজি

  • রসুনকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • আস্ত জিরা: ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ১০–১২টি

  • এলাচ: ৬টি

  • দারুচিনি: ৫–৬ পিস

  • তেজপাতা: ৪টি

  • আদাবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ

  • হলুদগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • মেথিগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • তেল: দেড় কাপ

  • ঘি: ২ টেবিল চামচ

  • জায়ফল ও জয়ত্রীগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • বোম্বাই মরিচ: ২টি

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প্রণালি

  • মুগডাল ভেজে চালের সঙ্গে ধুয়ে ১০ মিনিট ডুবো পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

  • এবার পাত্রে তেল দিয়ে এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাতার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি দিয়ে ভাজতে হবে।

  • পেঁয়াজে রং ধরলেই মেথিগুঁড়া বাদে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা এক কাপ পানি দিয়ে কষাতে হবে।

  • ভালোভাবে মসলা কষানো হলে চাল ও ডালের দেড় গুণ পানি দিতে হবে।

  • যখন ফুটে উঠবে, তখন ভেজানো চাল, ডাল ও মটরশুঁটি দিয়ে বড় জ্বালে নাড়তে হবে।

  • প্রয়োজনমতো লবণ দিতে হবে।

  • যখন ফুটে উঠবে, তখন আস্ত জিরা, তেলসহ আচার ও মেথিগুঁড়া দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিতে হবে।

  • এবার চুলার আঁচ হবে মাঝারি।

  • যখন চাল ও পানি সমান হবে, তখন আর একবার ভালোভাবে নেড়ে মাঝখানে চূড়া করে ঘি ছড়িয়ে দিতে হবে।

  • এখন বোম্বাই মরিচগুলো বোঁটাসহ দুই ফালি করে খিচুড়ির ওপর বসিয়ে ফয়েল পেপার দিয়ে মুখ সিল করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে তাওয়ার ওপর ২০ মিনিট দমে রাখতে হবে।

  • এবার চুলা বন্ধ করে ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে বোম্বাই মরিচগুলো ফেলে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

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