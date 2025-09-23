কিন্নর পরমান্ন
কিন্নর পরমান্ন
রসনা

পূজায় কিন্নর পরমান্ন বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়

উপকরণ

  • চাল: ২ চা-চামচ

  • ঘি: সিকি চা-চামচ

  • দুধ: ১ লিটার

  • এলাচি: ২টি

  • তেজপাতা: ২টি

  • চিনি: সিকি কাপ বা প্রয়োজনমতো

  • কিশমিশ: ২ চা-চামচ

  • কাজুবাদাম: ২ চামচ

  • গুড়: ২ চামচ

  • ছোট আপেল কাটা: ১টি

  • চেরি (ছোট করে কাটা): ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • চালে সামান্য ঘি মাখিয়ে রাখুন।

  • এলাচি আর তেজপাতা দিয়ে দুধ ফোটান।

  • দুধ ঘন হয়ে এলে চাল দিন।

  • চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি, অর্ধেক কিশমিশ ও অর্ধেক কাজুবাদাম মিশিয়ে নিন।

  • দুধ ঘন হয়ে যখন আধা লিটারের মতো হবে, গুড় মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করে গরম অবস্থায় আপেল মেশান।

  • তারপর বাকি কাজুবাদাম, কিশমিশ ও চেরি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

Also read:চায়ের সঙ্গে কোন খাবার খেলে কী সমস্যা হতে পারে
আরও পড়ুন