আমড়ার স্যুপের রেসিপি

চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে। এ সময় মুখের স্বাদ চলে যায়। আমড়ার স্যুপ ফেরাতে পারে রুচি। রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস
উপকরণ
মাঝারি আকারের আমড়া ২টি, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ বা পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো, চিনি ৪ চা-চামচ, পানি ৭ কাপ, ইনস্ট্যান্ট চিকেন কর্ন স্যুপ ২ প্যাকেট, সয়া সস ১ টেবিলে চামচ, গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।
প্রণালি
আমড়া খোসাসহ টুকরা করে নিন। আদা, রসুন, মরিচ, লবণ, ২ চা-চামচ চিনি ও ৩ কাপ পানি দিয়ে সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে রাখুন। ৪ কাপ পানিতে স্যুপ গুলিয়ে নিন। লেবুর রস বাদে বাকি উপকরণ মিশিয়ে নিন। চুলায় জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে লেবুর রস ও পরিমাণমতো ব্লেন্ড করা আমড়া মিশিয়ে পরিবেশন করুন।