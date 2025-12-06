মাশরুম পালং বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ
মাশরুম: ১ ক্যান
তেল: ২ টেবিল চামচ
রসুন: ৪ কোয়া
ভাজা মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
গোলমরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
লবণ: স্বাদমতো
পালংশাক: ১ গোছা
মাশরুমগুলো অর্ধেক করে কেটে নিন।
প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিন।
গরম করে তাতে ২টি ছেঁচা রসুন দিয়ে দিন।
এবার মাশরুম দিন।
অর্ধেক ভাজা মরিচের গুঁড়া ও গোলমরিচগুঁড়া দিয়ে দিন।
লবণ দিন।
চড়া আঁচে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।
এবার প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিন।
গরম করে সেটায় বাকি রসুনকুচি দিন, শুকনা মরিচ দিন।
পালংশাকের পাতা দিয়ে দিন।
চড়া আঁচে ভাজতে হবে।
বাকি গোলমরিচের গুঁড়া ও মরিচগুঁড়া দিয়ে নেড়ে অল্প লবণ ছিটিয়ে নেড়ে নামিয়ে ফেলুন।
পরিবেশন পাত্রে প্রথমে ভাজা শাক বিছিয়ে দিন, তার ওপরে ভেজে রাখা মাশরুম ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।