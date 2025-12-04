ক্রিম অব টমেটো স্যুপ
ক্রিম অব টমেটো স্যুপ
ক্রিম অব টমেটো স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

উপকরণ

  • বড় লাল টমেটো: ৪টি

  • পেঁয়াজ স্লাইস: ১ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি: ১ চা-চামচ

  • আদা: ১ চা-চামচ

  • সেলরি: অল্প পরিমাণে

  • গাজরকুচি: ১ কাপ

  • কালো গোলমরিচ: ৮/১০টি

  • স্টক: ৪ কাপ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

  • ক্রিম: ১ কৌটা

  • চিনি: স্বাদমতো

  • সাজানোর জন্য পাউরুটি টুকরা: ৪/৫টি

প্রণালি

  • তেলে মাখন দিয়ে পেঁয়াজ, সেলরি, রসুন, গাজর, টমেটো, লবণ, কালো গোলমরিচ, স্টক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

  • আলাদা করে পানি ও টমেটো ছেঁকে নিন।

  • টমেটো গলে গেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে হবে।

  • ঠান্ডা পানি দিয়ে ব্লেন্ড করা টমেটো কড়াইতে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।

  • লবণ, গোল মরিচগুঁড়া ও চিনি দিন। ছেঁকে নিন।

  • ছেঁকে নেওয়া স্যুপ আবার কড়াইতে দিতে হবে।

  • কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে।

  • ক্রিম দিন।

  • পাউরুটি চারকোনা করে কেটে ভেজে নিতে হবে।

  • ক্রিম ভালো করে মিশিয়ে নিন।

  • স্যুপের ওপর ভাজা পাউরুটি ও ক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।

