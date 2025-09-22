বিন্নি চালের পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাসরীন আখতার
বিরুই চাল (বিন্নি): ১ কেজি
নারকেলকুচি: ২ কাপ
চিনি: আধা কাপ
পানি: ৪ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
প্রথমে ১ কেজি চাল নিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখব ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা।
এরপর উঠিয়ে ঝাঁজরিতে পানি ঝরিয়ে কাগজের ওপর চালগুলো ছড়িয়ে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিন।
এবার গ্রাইন্ডারে গুঁড়া করে নিন।
চালের গুঁড়ার সঙ্গে পানি ও লবণ মিশিয়ে মেখে নিন।
মুঠো করা যাবে, এমন অবস্থায় মিশ্রণটি আনতে হবে। যদি মুঠ হয়, তাহলে বুঝতে হবে পিঠার জন্য গুঁড়া তৈরি।
এবার চুলায় তাওয়া বসিয়ে গরম করে নিন।
প্রথমে হাতের সাহায্যে গুঁড়া গোল করে তাওয়ার ওপর ছড়িয়ে দিন।
চিনি, নারকেলকুচি দিয়ে ২ থেকে ৩ মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করতে হবে।
এরপর ঢাকনা খুলে ২ ভাঁজ অথবা ৩ ভাঁজ করলে হয়ে যাবে বিন্নি চালের পিঠা।
গুঁড়ার সঙ্গে রং মিশিয়ে চেলে নিয়ে রঙিন বিন্নি পিঠা বানাতে পারেন।