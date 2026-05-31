খাবেন নাকি, ছানার কোফতা কারি?

সুস্বাদু, তবে কম পরিচিত একটি বাঙালি খাবারের রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
কোফতার উপকরণ: ছানা ২৫০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু ১টি, ময়দা/বেসন ১-২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ১টি, আদাকুচি আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চিমটি, কিশমিশ/কাজু অল্প কয়েকটি ও তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি: ছানা ভালো করে মেখে নরম করে নিন। এতে সেদ্ধ আলু, ময়দা, কাঁচা মরিচ, আদা, লবণ, চিনি মিশিয়ে নিন। এবার ছোট ছোট বলের মতো কোফতা বানান। কোফতা গড়ার সময় ভেতরে কিশমিশ/কাজু দিতে পারেন। কড়াইতে তেল গরম করে সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন।
গ্রেভির উপকরণ: পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুনবাটা ১ চা-চামচ, টমেটোবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, গরমমসলা আধা চা-চামচ, লবণ, চিনি ও তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি: কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজবাটা ভাজুন। আদা-রসুনবাটা দিন। টমেটোবাটা দিয়ে কষান। সব গুঁড়া মসলা দিয়ে ভালো করে কষান। যতক্ষণ তেল না ছাড়ে, ততক্ষণ কষাতে হবে। এবার অল্প পানি দিয়ে গ্রেভিটাকে ফোটান। এবার ভাজা কোফতা আলতো করে দিয়ে ৫-৭ মিনিট রান্না করুন। শেষে গরমমসলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।