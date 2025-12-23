টমেটো স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও শেফ তানিয়া রাখি
উপকরণ
টমেটো ৫০০ গ্রাম (৬-৭টি, মাঝারি চৌকো কাট), তেল ২ চা-চামচ, মাখন ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ২-৩ চা-চামচ, গাজর ছোট ১টি (পাতলা টুকরা), কালো গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ, পাপরিকা ১ চা-চামচ, চিনি আধা টেবিল চামচ, লবণ দেড় চা-চামচ, গরম পানি ৫০০ মিলিলিটার বা ২ কাপ, ক্রিম ১২০ গ্রাম (আধা কাপ), শুকনা অরিগানো ১ চিমটি।
প্রণালি
অল্প আঁচে শুকনা হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। গাজর দিয়ে মাঝারি আঁচে অল্প সময় ভেজে নিন। এবার এতে টমেটো, গোলমরিচগুঁড়া, পাপরিকা, চিনি ও ১ চা-চামচ লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। তাতে সবটুকু গরম পানি দিয়ে দিন। একই তাপে ঢেকে রান্না করুন সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। এবার চুলা থেকে নামিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন (হ্যান্ড ব্লেন্ডার না হলে কিছুটা ঠান্ডা করে নিয়ে ব্লেন্ড করুন)। চাইলে ছেঁকে নেওয়া যেতে পারে। মিশ্রণটিকে একই হাঁড়িতে আবার চুলায় দিয়ে আধা চা-চামচ লবণ ও ১০০ গ্রাম ক্রিম দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। প্রত্যাশিত ঘনত্বে এলে ১ চিমটি অরিগানো ছিটিয়ে দিন। চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
পরিবেশন টিপস: ওপরে কিছুটা ক্রিম দিয়ে দিতে পারেন।