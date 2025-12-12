ম্যারা পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
চালের গুঁড়া দুই কাপ
পানি প্রায় দেড় থেকে ২ কাপ
নারকেল কোরা এক কাপ
লবণ আন্দাজমতো।
একটি শুকনা কড়াইয়ে চালের গুঁড়া টেলে নিতে হবে। অন্য পাতিলে পানি ফুটান। একটি বড় গামলায় টালা গুঁড়া নিয়ে তাতে লবণ ও নারকেল মেশান।
এবার তাতে অল্প করে গরম পানি দিয়ে মণ্ডের মতো করে নিতে হবে। এটা রুটির মণ্ডের চেয়ে নরম হবে।
এবার মণ্ড থেকে অল্প অংশ নিয়ে দুই হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পাশ চোখা করে বানিয়ে নিন। চাইলে অন্য আকারেও বানাতে পারেন।
পাতিলে পানি ফুটতে দিতে হবে। তার ওপরে একটি ঝাঁঝড়ি দিয়ে তেল ব্রাশ করে নিন। এবার বানিয়ে রাখা পিঠাগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাপিয়ে নিতে হবে পাঁচ মিনিট।
অনেকে পানিতে সরাসরি ঢেলেও সেদ্ধ করে ছেঁকে তুলে নেন। ঢাকনা খুলে টুথপিক দিয়ে খুঁচিয়ে দেখুন। শুকনাভাবে বের হয়ে এলে বুঝবেন হয়ে গেছে।
ঝোলা গুড়, ভর্তা বা মাংস দিয়ে পরিবেশন করুন।
এই পিঠার ভেতরে শুঁটকির পুর দিয়ে বানাতে পারেন শুঁটকি ম্যারা বা নারকেল পুর দিয়ে মিষ্টি ম্যারা।