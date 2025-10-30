অরিগানো চিকেনের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
হাড় ছাড়া মুরগির বুকের মাংস: ১টি
আদাবাটা: সিকি চা-চামচ
রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ
লবণ: স্বাদমতো
ফিশ সস: সিকি চা-চামচ
সয়াসস: সিকি চা-চামচ
মাস্টার্ড পেস্ট: সিকি চা-চামচ
পাপরিকা: আধা চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
চিনি: সিকি চা-চামচ
শুকনা অরিগানো: আধা চা-চামচ
চিলি সস: আধা চা-চামচ
লেবুর রস: সিকি চা-চামচ
তেল: পরিমাণমতো
মুরগির মাংসে একে একে সব মসলা দিয়ে ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে নিন।
এবার ম্যারিনেট করা মাংস গরম তেলে ভেজে উঠিয়ে নিন।
গরম-গরম পরিবেশন করুন আলুর ওয়েজেস এবং সতে করা সবজিসহ।