সবজি ও নুডলস স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
ক্যাপসিকাম: ১টি
গাজর: অর্ধেক
ফুলকপি (ছোট): ১টি
মটরশুঁটি: সিকি কাপ
নুডলস: ৫০ গ্রাম
ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ
ব্রকলি: ১ কাপ
লেবু: ১টি
মাখন: ২-৩ টেবিল চামচ
আদা পেস্ট: ১ টেবিল চামচ
গ্রিন চিলি সস: আধা টেবিল চামচ
সয়া সস: আধা টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
প্রথমে সব সবজি ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে।
এরপর প্যানে মাখন দিয়ে আদা পেস্ট দিয়ে দিন।
মটরশুঁটি দিয়ে গাজর দিন।
অল্প আঁচে রান্না করুন।
বাকি সবজিগুলো দিতে থাকুন।
লবণ, গ্রিন চিলি সস দিয়ে দিন।
সবজি হালকা গরম হলে ৩ কাপ পানি দিন।
পানি ফুটলে (বলক উঠলে) নুডলস দিন।
এবার গোলমরিচের গুঁড়া দিন।
লেবুর রস, সয়া সস দিয়ে দিন এবার।
সবশেষে মাখন আর ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।
এবার পরিবেশন করুন গরম গরম।