তামান্না ভাটিয়ার কফি গ্লো, দেখে নিন এই তারকার দেওয়া ড্রাই কাপুচিনোর রেসিপি

জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সিগনেচার কফি রেসিপির বলে দিয়েছেন। রোজ করেন, এমন কিছু কাজ বা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তামান্না বলেন, ‘ব্ল্যাক কফি খাই, তবে সেটা খুবই আলাদা। আমার কাছে কফির জন্য একটা অসাধারণ রেসিপি আছে। আর সেটা হলো ড্রাই কাপুচিনো।’
ড্রাই কাপুচিনো বা কাঠবাদামের দুধের এসপ্রেসো বানাতে লাগবে
২টি এসপ্রেসো শট
কাঠাবাদামের দুধ
দারুচিনিগুঁড়া
দুধের ফোম তৈরির মেশিন বা ফ্রথার
কফি বা এসপ্রেসো মেশিন
প্রথমে দুটি এসপ্রেসো শট একটা বড় কাপে নিন।
তারপর গরম দুধে হালকা ক্রিমি ফোম তৈরি করুন।
এসপ্রেসো শটের ওপর ফোমটা দিয়ে (শুধু ফোম দেবেন, দুধ নয়) তার ওপর সামান্য দারুচিনিগুঁড়া দিন। এতে সুগন্ধ এবং মসলার স্বাদ আসবে।
ব্যস, তৈরি হয়ে গেল তামান্না ভাটিয়ার স্পেশাল ড্রাই কাপুচিনো।
তামান্না ভাটিয়ার রেসিপি বলেই যে এই কফি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তা নয়। ড্রাই কাপুচিনো আদতে বেশ উপকারী। কাঠবাদামের দুধ একপ্রকার উদ্ভিজ্জ দুধ, তাই এটি ল্যাকটোজ ফ্রি, ডেইরি ফ্রি, ভেগানবান্ধব।
এ ছাড়া এতে সাধারণত খুব কম ক্যালরি আর স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে। আর এই দুধের ক্রিমি ফোমটাও তেমন ভারী নয়।
এই ড্রাই কাপুচিনোয় দেওয়া হয় দারুচিনি, যা মিষ্টি গন্ধ দেয় ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্টের কাজ করে এবং ব্লাড সুগার স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক। এ ছাড়া এসপ্রেসোর সুঘ্রাণ ও ক্যাফেইন দিনের শুরুতে নিজেকে চাঙা করার জন্য যথেষ্ট।
দিনের শুরুতে কফি অনেকের কাছে শুধুই পানীয় নয়, বরং ঘুমঘুম ভাব ঝেড়ে ফেলে নিজেকে নতুন দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলার টনিক। নিজেদের শরীর–স্বাস্থ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করে অনেক তারকা আবার তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতি বা রেসিপির কফি আবিষ্কার করে ভক্তদের তাক লাগিয়ে দেন।
তারকা স্পেশাল কফির তালিকায় আছে জায়ফল ও এলাচগুঁড়ার কফি, একটু ভিন্ন স্বাদের জন্য ওটস বা নারকেলের দুধের কফি বা চিনির বদলে গুড় বা মধুর ব্যবহার। এসবের কোনোটি মেজাজ ফুরফুরে করতে, শরীর চাঙা করতে, কোনোটি আবার ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি বা অ্যান্টি–অক্সিডেন্টের গুণের জন্য ভাইরাল হয়।
রোজকার একই স্বাদের কফি খেয়ে তৃপ্তি না পেলে তামান্না ভাটিয়ার এই স্পেশাল ড্রাই কাপুচিনোর স্বাদ নিতে পারেন। দোকানের কফির চেয়ে ঘরের সহজলভ্য জিনিসেই যদি অনন্য স্বাদ পাওয়া যায়, তবে চেখে দেখবেন না কেন!