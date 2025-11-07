জাপানিজ প্যানকেকের রেসিপি

ছুটির দিন সকালে বা বিকেলে নাশতা হিসেবে প্যানকেক বানাতে পারেন। শিশু থেকে বয়স্ক—সবাই খেতে পারবেন এটি।
ডিম: ২টি (বড়)
দুধ: ২ টেবিল চামচ
ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট: আধা চা-চামচ
লেবুর খোসার কুচি (ঐচ্ছিক): ১ চা-চামচ
ময়দা: সিকি কাপ
বেকিং পাউডার: সিকি চা-চামচ
সাদা ভিনেগার বা লেবুর রস: আধা চা-চামচ
চিনি: ২ টেবিল চামচ
ভেজিটেবল বা ক্যানোলা তেল: রান্নার জন্য
ঐচ্ছিক টপিংসের জন্য: হুইপড ক্রিম, বিভিন্ন ধরনের ফল, চিনির গুঁড়া বা ম্যাপল সিরাপ।
ডিমের কুসুম ও সাদা অংশ আলাদা আলাদা বাটিতে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন কুসুম না ফাটে। ডিমের কুসুমের বাটিতে দুধ, ভ্যানিলা ও লেবুর খোসার কুচি দিন।
হালকাভাবে ফেটিয়ে নিন। এরপর ময়দা ও বেকিং পাউডার ছেঁকে দিন। মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন। ডিমের সাদা অংশে ভিনেগার বা লেবুর রস দিন। হ্যান্ড মিক্সার দিয়ে মাঝারি গতিতে ফেটান, যতক্ষণ না ফেনা তৈরি হয়।
এবার ধীরে ধীরে চিনি দিন (অল্প অল্প করে)। সব চিনি মিশে গেলে, মিক্সারের গতি মাঝারি গতিতে নিয়ে আসুন এবং ডিমের সাদা অংশ শক্ত ফেনা বা স্টিফ পিক না হওয়া পর্যন্ত ফেটান।
এবার মেরিংয়ের (ফেটানো ডিমের সাদা অংশ) ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ কুসুমের মিশ্রণে দিন এবং স্প্যাচুলা দিয়ে আলতো করে মেশান। তারপর বাকি মেরিং আলতোভাবে মিশিয়ে দিন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি একরঙা হয়।
তবে বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, এতে ফেনা নষ্ট হয়ে যাবে। এবার একটি বড় চামচ, কুকি স্কুপ অথবা বড় গোল মুখের পাইপিং ব্যাগে ভরে নিন মিশ্রণটি। ননস্টিক প্যান কম আঁচে গরম করুন।
হালকা তেল লাগিয়ে নিন প্যানের ওপর। প্যানে মিশ্রণটি দিন। ঢাকনা দিয়ে প্যান ঢেকে ৫ থেকে ৭ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না নিচের দিকটা সোনালি বাদামি হয়। খুব সাবধানে উল্টে দিয়ে আবার ঢাকনা দিন।
আরও ৫ থেকে ৬ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না পুরোপুরি সেদ্ধ হয়। গরম-গরম পরিবেশন করুন। হুইপড ক্রিম, ফল, চিনির গুঁড়া বা ম্যাপল সিরাপ দিয়ে সাজিয়ে।
সূত্র: টু পেইড অ্যাপ্রোন’স