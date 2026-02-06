মুরগি মাংসের সাদা ভুনার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন তানিয়া শারমিন
মুরগির মাংস ১ কেজি
আদা ২ ইঞ্চি ১ টুকরা
রসুন ১টা আস্ত
পেঁয়াজ ৫–৬টা
কাঁচা মরিচ ৪–৫টা
তরল দুধ ১ লিটার
ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ
জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ
লবণ পরিমাণমতো
আস্ত গরমমসলা (তেজপাতা, সাদা গোলমরিচ, এলাচি, দারুচিনি) প্রতিটা ৩–৪টি করে
লবণ স্বাদমতো
রান্নার তেল আধা কাপ
গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ।
মুরগির মাংস কেটে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।
আস্ত পেঁয়াজ, আদা-রসুন, কাঁচা মরিচ একত্রে আধা বাটা করে নিন।
এবার মাংসের সঙ্গে আধা বাটা উপকরণ, দুধ, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, লবণ, আস্ত গরমমসলা দিয়ে মেরিনেট করুন ২ ঘণ্টা।
চুলায় পাতিল বসিয়ে তেল দিন। তাতে মেখে রাখা মুরগি দিয়ে উচ্চ তাপে ৫ মিনিট রান্না করুন।
এবার সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মধ্যম আঁচে ঢেকে রান্না করুন। মাঝেমধ্যে নেড়ে দিন।
৩০ মিনিট পর মাখা মাখা হলে গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন।