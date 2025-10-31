রসনা

খাসির চাপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

খাসির চাপে মধু আর রসুন

খাসির চাপ
উপকরণ

  • ভেড়া অথবা খাসির মাংস: ৫০০ গ্রাম (বুকের হাড়সহ মাংস)

  • আদাগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • রসুনগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • শুকনা লাল মরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • পাপরিকা: ১ চা-চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • জলপাই তেল: ২ টেবিল চামচ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • মধু: ২ টেবিল চামচ

  • পার্সলে: ১ টেবিল চামচ

  • লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • ভেড়া অথবা খাসির বুকের মাংস হাড়সহ ছোট টুকরা করে নিন।

  • ধুয়ে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • এবার মাংসের টুকরার সঙ্গে আদাগুঁড়া, রসুনগুঁড়া, শুকনা লাল মরিচের গুঁড়া, পেঁয়াজগুঁড়া, পাপরিকা, গোলমরিচগুঁড়া একসঙ্গে মেখে রাখুন।

  • প্যানে জলপাই তেল গরম করে নিন।

  • মাংসের টুকরাগুলো দুই পাশ ভেজে নিন।

  • অন্য পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন।

  • রসুনকুচি বাদামি করে ভেজে নিন।

  • মধু ও পার্সলেকুচি দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন, লেবুর রস দিয়ে দিন।

  • এবার ভাজা মাংসের ওপর ঢেলে দিন।

  • পরিবেশন করুন ম্যাশড পটেটো আর স্যতে করা সবজির সঙ্গে।

