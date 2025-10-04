রসনা

বিশ্বের সেরা ১০০ খাবারের এই তালিকা থেকে আপনি কয়টি খেয়েছেন

প্রতিবছর বিশ্বের সেরা পদের তালিকা প্রকাশ করে ভ্রমণ ও খাদ্যবিষয়ক অনলাইন পোর্টাল ‘টেস্টঅ্যাটলাস’। অনলাইন রেটিংয়ের ওপর ভিত্তি করে তালিকাটি করে তারা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের খাবার সবার সামনে তুলে ধরতেই তাদের এ প্রয়াস। ২০২৫ সালেও সেরা ১০০ পদের তালিকা প্রকাশ করেছে টেস্টঅ্যাটলাস। এই তালিকায় ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার অনেক দেশের খাবারের পদ আছে। মিলিয়ে দেখুন, আপনি কোন কোন পদের স্বাদ নিয়েছেন।

হাসান ইমাম

লেচোনা

ধরন: মাংসের পদ
দেশ: কলম্বিয়া
রেটিং: ৪.৭৮

লেচোনা

পিৎজা নাপোলেতানা

ধরন: পিৎজা
দেশ: ইতালি
রেটিং: ৪.৭৫

পিৎজা নাপোলেতানা

পিকানহা

ধরন: মাংসের পদ
দেশ: ব্রাজিল
রেটিং: ৪.৬৯

পিকানহা

রেচতা

ধরন: নুডলস
দেশ: আলজেরিয়া
রেটিং: ৪.৬৮

রেচতা

ফানায়েং কারি

ধরন: স্টু
দেশ: থাইল্যান্ড
রেটিং: ৪.৬৫

ফানায়েং কারি

আসাদো

ধরন: বারবিকিউ
দেশ: আর্জেন্টিনা
রেটিং: ৪.৬৫

আসাদো

চোকেইর্তমেহ কাবাব

ধরন: বাছুরের মাংস
দেশ: তুরস্ক
রেটিং: ৪.৬৪

চোকেইর্তমেহ কাবাব

রাওন

ধরন: মাংসের স্যুপ
দেশ: ইন্দোনেশিয়া
রেটিং: ৪.৬২

রাওন

চাহ কাবাব

ধরন: ভেড়ার মাংস
দেশ: তুরস্ক
রেটিং: ৪.৬০

চাহ কাবাব

টিবস

ধরন: স্টির-ফ্রাই

দেশ: ইথিওপিয়া

রেটিং: ৪.৬০

টিবস

ইউপো মিয়েন

ধরন: নুডলস

দেশ: চীন

রেটিং: ৪.৫৯

ইউপো মিয়েন

কোচিনিতা পিবিল

ধরন: মাংসের পদ

দেশ: মেক্সিকো

রেটিং: ৪.৫৮

কোচিনিতা পিবিল

শাতোব্রিয়াঁ

ধরন: মাংসের পদ

দেশ: ফ্রান্স

রেটিং: ৪.৫৮

শাতোব্রিয়াঁ

পার্নিল

ধরন: মাংসের পদ

দেশ/অঞ্চল: পুয়ের্তো রিকো

রেটিং: ৪.৫৭

পার্নিল

উনাদন

ধরন: ইল মাছের পদ

দেশ: জাপান

রেটিং: ৪.৫৭

উনাদন

পাইদাকিয়া

ধরন: ভেড়ার মাংস

দেশ: গ্রিস

রেটিং: ৪.৫৬

পাইদাকিয়া

খাও সোই

ধরন: নুডলস

দেশ: থাইল্যান্ড

রেটিং: ৪.৫৬

খাও সোই

অ্যামেঝুস আ বুলইয়োঁ পাহতু

ধরন: সামুদ্রিক (ঝিনুক) পদ

দেশ: পর্তুগাল

রেটিং: ৪.৫৬

অ্যামেঝুস আ বুলইয়োঁ পাহতু

মেশুইয়া সালাদ

ধরন: সালাদ

দেশ: তিউনিসিয়া

রেটিং: ৪.৫৬

মেশুইয়া সালাদ

চাখচৌখা

ধরন: স্টু

দেশ: আলজেরিয়া

রেটিং: ৪.৫৬

চাখচৌখা

কর্দেরো আসাদো

ধরন: ভেড়ার মাংস

দেশ: স্পেন

রেটিং: ৪.৫৫

কর্দেরো আসাদো

ওয়াইনাখ্‌ৎসগান্স

ধরন: হাঁসের পদ

দেশ: জার্মানি

রেটিং: ৪.৫৫

ওয়াইনাখ্‌ৎসগান্স

পেমপেক

ধরন: স্ট্রিট ফুড

দেশ: ইন্দোনেশিয়া

রেটিং: ৪.৫৪

পেমপেক

তালিয়াতেল্লে আল রাগু আল্লা বোলোনিয়েজে

ধরন: পাস্তা

দেশ: ইতালি

রেটিং: ৪.৫৩

তালিয়াতেল্লে আল রাগু আল্লা বোলোনিয়েজে

তোনকোৎসু রামেন

ধরন: নুডলস

দেশ: জাপান

রেটিং: ৪.৫৩

তোনকোৎসু রামেন

বাকি ৭৫টি খাবারের নাম ও দেশ এখানে উল্লেখ করা হলো

২৬. ইস্কেন্ডার কাবাব (তুরস্ক)

২৭. পাপারদেললে আল চিঞ্জিয়ালে (ইতালি)

২৮. কুজু শিশ (তুরস্ক)

২৯. মুর্গ মাখানি (ভারত)

৩০. এসকন্দিদিনিয়ো (ব্রাজিল)

৩১. হায়দরাবাদি বিরিয়ানি (ভারত)

৩২. স্যামগ্যোপসাল (দক্ষিণ কোরিয়া)

৩৩. নাসি গোরেং আয়াম (ইন্দোনেশিয়া)

৩৪. তাইওয়ানিজ হট পট (তাইওয়ান)

৩৫. লাসাগ্নে আলা বোলোনিয়েজে (ইতালি)

৩৬. কেয়া (জাপান)

৩৭. পয়ো আ লা ব্রাসা (পেরু)

৩৮. পারমিজানা আলা নাপোলেতানা (ইতালি)

৩৯. কারনে দে পোর্কো আলেন্তেজানা (পর্তুগাল)

৪০. পাস্তা আলা গ্রিসিয়া (ইতালি)

৪১. সিনিগাংগ (ফিলিপাইনস)

৪২. সেন্ট্রাল টেক্সাস-স্টাইল বারবিকিউ (যুক্তরাষ্ট্র)

৪৩. মুর্গ কারাহি (পাকিস্তান)

৪৪. গুলাই (ইন্দোনেশিয়া)

৪৫. কার্বোনারা (ইতালি)

৪৬. খাচাপুরি (জর্জিয়া)

৪৭. আদানা কাবাব (তুরস্ক)

৪৮. মিসো রামেন (জাপান)

৪৯. মাগুরো নিগিরি সুশি (জাপান)

৫০. লিঙ্গুইনে আল্লো স্কোলিও (ইতালি)

৫১. হিনকার বেয়েন্দি (তুরস্ক)

৫২. চেলো কাবাব (ইরান)

৫৩. সোপা দে লিমা (মেক্সিকো)

৫৪. পাই হুয়াং কুয়া (চীন)

৫৫. বেইজিং কাও ইয় (চীন)

৫৬. বিস্টেকা আল্লা ফিওরেন্তিনা (ইতালি)

৫৭. ক্লেফতিকো (গ্রিস)

৫৮. চরবা রাদাউতেয়ানা (রোমানিয়া)

৫৯. ইসলামা কোফতে (তুরস্ক)

৬০. মাস্সামান কারি (থাইল্যান্ড)

৬১. গালবি (দক্ষিণ কোরিয়া)

৬২. গাম্বাস আল আহিয়ো (স্পেন)

৬৩. স্টেক ও প্লাভা (ফ্রান্স)

৬৪. লোমো সালতাদো (পেরু)

৬৫. থম খা খাই (থাইল্যান্ড)

৬৬. ফ্রিত্তো মিস্তো (ইতালি)

৬৭. রেন্দাং (ইন্দোনেশিয়া)

৬৮. দান দান নুডলস (চীন)

৬৯. বয়েলড মেইন লবস্টার (যুক্তরাষ্ট্র)

৭০. এগনোলোত্তি (ইতালি)

৭১. ইউ বাও শা (চীন)

৭২. ইনাসাল না মানোক (ফিলিপাইন)

৭৩. কাই ইয়াং (থাইল্যান্ড)

৭৪. কাচিও এ পেপে (ইতালি)

৭৫. পোজলে (মেক্সিকো)

৭৬. মিলানেসা নাপোলিতানা (আর্জেন্টিনা)

৭৭. হুসলেভেস (হাঙ্গেরি)

৭৮. মকুয়েকা বাইয়ানা (ব্রাজিল)

৭৯. তুফি (যুক্তরাষ্ট্র)

৮০. ব্রিক (তিউনিসিয়া)

৮১. স্ভিবেলহস্টবাটেন (জার্মানি)

৮২. হং শাও (চীন)

৮৩. লাবলাবি (তিউনিসিয়া)

৮৪. ফাত কাপ্রাও (থাইল্যান্ড)

৮৫. ফ্রাংগো আসাদো কম পিরি পিরি (পর্তুগাল)

৮৬. বোলো দো কাকো (পর্তুগাল)

৮৭. সিচুয়ান হট পট (চীন)

৮৮. সুকেমেন (জাপান)

৮৯. গুনকানমাকি (জাপান)

৯০. মাচাস আ লা পারমিজানা (চিলি)

৯১. লিয়াংপি (চীন)

৯২. আমাত্রিসায়ানা (ইতালি)

৯৩. ফো বো (ভিয়েতনাম)

৯৪. অনাজি নিগিরি সুশি (জাপান)

৯৫. লোহিকেইতো (ফিনল্যান্ড)

৯৬. টেক্সাস-স্টাইল বারবিকিউ (যুক্তরাষ্ট্র)

৯৭. চিকেন সিক্সটিফাইভ (ভারত)

৯৮. কানসা সিটি-স্টাইল বারবিকিউ (যুক্তরাষ্ট্র)

৯৯. ভালাশস্কি ফ্রগাল (চেক প্রজাতন্ত্র)

১০০. কিমা (ভারত)

আরও পড়ুন