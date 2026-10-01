তন্দুরি ক্রিমি চিকেন
তন্দুরি ক্রিমি চিকেন
রসনা

তন্দুরি ক্রিমি চিকেনের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • মুরগির মাংস: দেড় কেজি

  • আদাবাটা: ২ চা-চামচ

  • রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

  • সয়া সস: ১ চা-চামচ

  • বাদামবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • পোস্তদানাবাটা: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • শর্ষেবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • সয়াবিন তেল: আধা কাপ

  • তন্দুরি মসলা: ১ টেবিল চামচ

  • কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ

  • আমের আচার: ২ টেবিল চামচ

  • কমলার জেলি: ২ চা-চামচ

  • ক্রিম: আধা কাপ

  • শর্ষের তেল: সিকি কাপ

  • তরল দুধ: ১ কাপ

প্রণালি

  • মুরগি ৮ থেকে ১০ টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে কেচে নিতে হবে।

  • ক্রিম ছাড়া সব উপকরণ দিয়ে মুরগির মাংস ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রেখে দিন।

  • এরপর মসলা থেকে মুরগি তুলে অল্প তেলে ফ্রাই প্যানে বেশি আঁচে ভেজে নিতে হবে।

  • বাকি মসলাগুলো ১ কাপ পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে এতে মাংস দিতে হবে।

  • এবার ক্রিম ও ১ কাপ দুধ দিয়ে নেড়ে মাংসে দিন।

  • দমে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে।

  • যখন তেল উঠে চকচকে হবে, তখন নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

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