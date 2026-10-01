তন্দুরি ক্রিমি চিকেনের রেসিপি

মুরগির মাংস: দেড় কেজি
আদাবাটা: ২ চা-চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
সয়া সস: ১ চা-চামচ
বাদামবাটা: ১ টেবিল চামচ
পোস্তদানাবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ
শর্ষেবাটা: ১ টেবিল চামচ
সয়াবিন তেল: আধা কাপ
তন্দুরি মসলা: ১ টেবিল চামচ
কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
জিরাগুঁড়া: ১ চা-চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
আমের আচার: ২ টেবিল চামচ
কমলার জেলি: ২ চা-চামচ
ক্রিম: আধা কাপ
শর্ষের তেল: সিকি কাপ
তরল দুধ: ১ কাপ
মুরগি ৮ থেকে ১০ টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে কেচে নিতে হবে।
ক্রিম ছাড়া সব উপকরণ দিয়ে মুরগির মাংস ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রেখে দিন।
এরপর মসলা থেকে মুরগি তুলে অল্প তেলে ফ্রাই প্যানে বেশি আঁচে ভেজে নিতে হবে।
বাকি মসলাগুলো ১ কাপ পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে এতে মাংস দিতে হবে।
এবার ক্রিম ও ১ কাপ দুধ দিয়ে নেড়ে মাংসে দিন।
দমে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে।
যখন তেল উঠে চকচকে হবে, তখন নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।