কীভাবে বানাবেন স্বাস্থ্যকর সালাদ, দেখুন রেসিপি

সালাদ–দইয়ের রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
টমেটোকুচি আধা কাপ
শসাকুচি ১ কাপ
ক্যাপসিকামকুচি সিকি কাপ
পেঁয়াজকুচি ৩ টেবিল চামচ
পানি ঝরানো টক দই আধা কাপ
সবুজ সস (ধনেপাতা ১০-১২টা, পুদিনাপাতা ১০-১২টা ও কাঁচা মরিচ ২টা একসঙ্গে বাটা) ২ চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
চাট মসলাগুঁড়া আধা চা-চামচ
মেয়নেজ ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
প্রথমে একটি পাত্রে টমেটো, শসা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজকুচি ও লবণ মিশিয়ে রাখুন।
অন্য একটি পাত্রে পানি ঝরানো টক দইয়ের সঙ্গে সবুজ সস, চাট মসলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া ও মেয়নেজ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
পরিবেশনের ঠিক আগে দইয়ের মিশ্রণ সালাদের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করুন