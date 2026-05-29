রসনা

খুব অল্প সময়েই তৈরি হবে যে স্টেক

বেসিল পেস্ট টি-বোন স্টেকের রেসিপি দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল কালিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের স্বত্বাধিকারী তানিয়া শারমিন

বেসিল পেস্ট টি-বোন স্টেক

ছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ:

  • টি–বোন স্টেক ৩৫০ গ্রামের পিস

  • ফ্রেশ বেসিলপাতা ১ মুঠো

  • কাজুবাদাম ২ টেবিল চামচ

  • পারমিজান চিজ অথবা দেশি পনির ২ টেবিল চামচ

  • অলিভ অয়েল ৩ টেবিল চামচ

  • রসুন ২ কোয়া

  • গোলমরিচগুঁড়া আধা চা–চামচ

  • লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি:

  • পেস্ট বানাতে বেসিল, কাজু, রসুন, চিজ ও অলিভ অয়েল একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন।

  • তারপর এক চিমটি লবণ মেশান।

  • টি–বোন স্টেকে লবণ ও গোলমরিচগুঁড়া মেশান।

  • ভালোভাবে মেখে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন।

  • গ্রিলারে (না থাকলে ননস্টিক ফ্রাই প্যান) গরম করে স্টেক দিন।

  • প্রতি পাশ ৪ থেকে ৫ মিনিট মাঝারি আঁচে ভাজুন।

  • হাড়ের কারণে সময় একটু বেশি লাগবে। এটা মিডিয়াম হবে।

  • স্টেক নামিয়ে ৭ মিনিট রেস্টে রাখুন। এতে জুস ভেতরে সেট হবে।

  • ম্যাশড পটেটো ও বেসিল পেস্ট সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

