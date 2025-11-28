অলিভ পিৎজার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
পিৎজা ডো বানানোর উপকরণ: ময়দা ২ কাপ, ইস্ট ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, লবণ আধা চা-চামচ, জলপাই তেল ১ টেবিল চামচ, গরম পানি প্রয়োজন অনুযায়ী, পিৎজা সস বা টমেটো সস আধা কাপ, মোজারেলা চিজ দেড় কাপ, অলিভ (সবুজ/কালো) আধা কাপ (রিং কাটা), ক্যাপসিকাম আধা কাপ (স্লাইস করা), পেঁয়াজ আধা কাপ (স্লাইস করা), অরিগানো আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ।
প্রণালি: গরম পানিতে ইস্ট ও চিনি মিশিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট রাখুন—ফেনা উঠলে বুঝবেন ইস্ট কাজ করছে। একটি বড় বাটিতে ময়দা, লবণ ও জলপাই তেল মেশান। ইস্ট মিশ্রণ ঢেলে নরম মণ্ড তৈরি করুন। ঢেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিন—ডো ফুলে দ্বিগুণ হবে। ডো থেকে বল তৈরি করে বেলে নিন। কাঁটা চামচ দিয়ে হালকা ফুটো করে নিন। ওপরে ব্রাশ করে সামান্য জলপাই তেল দিন। বেসের ওপর পিৎজা সস ছড়িয়ে দিন। মোজারেলা চিজ অল্প ছড়িয়ে দিন।
এখন অলিভ, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ সাজিয়ে দিন। ওপর থেকে বাকি চিজ ছড়িয়ে দিন। অরিগানো ও চিলি ফ্লেক্স ছিটিয়ে দিন। প্রিহিট করা ওভেনে ২০০°সেলসিয়াসে ১২-১৫ মিনিট বেক করুন। তাওয়া গরম করে কম আঁচে পিৎজা ঢেকে দিন। ১২-১৫ মিনিট রাখুন, চিজ গলে গেলে নামিয়ে নিন। ওপর থেকে অতিরিক্ত অলিভ বা অরিগানো দিয়ে পরিবেশন করুন।