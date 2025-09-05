মুরগির স্টুর রেসিপি

মুরগির স্টু বানানো যায় সহজেই। পুষ্টিতে ভরপুর, স্বাদেও ভালো। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।
রান্নার তেল: ২ টেবিল চামচ
মুরগির রান ও থান: ৮ টুকরা
লবণ: ১ চা–চামচ
কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা–চামচ
মাখন: ২ টেবিল চামচ
জুলিয়ান কায়দায় কাটা আদা: ১ ইঞ্চি
মিহি রসুনকুচি: ৫ কোয়া
মিহি পেঁয়াজকুচি: ৫টি
স্লাইস কাট গাজর: ২টি
রোজমেরি: আধা চা–চামচ
থাইম: আধা চা–চামচ
তেজপাতা: ২টি
ময়দা: ৩ টেবিল চামচ
চিকেন স্টক: ১ লিটার
স্লাইস করে কাটা আলু: ৩০০ গ্রাম
ফ্রোজেন মটরশুঁটি: ১ কাপ
ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো।
লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে মুরগির টুকরাগুলো মাখুন। একটি পাত্রে তেল গরম করে মুরগির টুকরাগুলো ভালোমতো উল্টেপাল্টে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে একটি প্লেটে তুলে সেই পাত্রেই মাখন গরম করে তাতে আদা ও রসুন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে পেঁয়াজকুচি দিয়ে আরও কিছুটা ভাজুন। তাতে আলু, গাজর, মটরশুঁটি, রোজমেরি, থাইম ও তেজপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। এবার ময়দা দিয়ে আরও মিনিটখানেক ভেজে চিকেন স্টক ঢেলে দিয়ে খুব ভালোমতো মিশিয়ে নিতে হবে। বলক উঠলে তার মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা মুরগির টুকরাগুলো ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মতো রান্না করে নিতে হবে। নামানোর আগে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।