মুরগির স্টু
রসনা

মুরগির স্টুর রেসিপি

নকশা ডেস্ক

মুরগির স্টু বানানো যায় সহজেই। পুষ্টিতে ভরপুর, স্বাদেও ভালো। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।

উপকরণ

  • রান্নার তেল: ২ টেবিল চামচ

  • মুরগির রান ও থান: ৮ টুকরা

  • লবণ: ১ চা–চামচ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • জুলিয়ান কায়দায় কাটা আদা: ১ ইঞ্চি

  • মিহি রসুনকুচি: ৫ কোয়া

  • মিহি পেঁয়াজকুচি: ৫টি

  • স্লাইস কাট গাজর: ২টি

  • রোজমেরি: আধা চা–চামচ

  • থাইম: আধা চা–চামচ

  • তেজপাতা: ২টি

  • ময়দা: ৩ টেবিল চামচ

  • চিকেন স্টক: ১ লিটার

  • স্লাইস করে কাটা আলু: ৩০০ গ্রাম

  • ফ্রোজেন মটরশুঁটি: ১ কাপ

  • ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো।

প্রণালি

লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে মুরগির টুকরাগুলো মাখুন। একটি পাত্রে তেল গরম করে মুরগির টুকরাগুলো ভালোমতো উল্টেপাল্টে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে একটি প্লেটে তুলে সেই পাত্রেই মাখন গরম করে তাতে আদা ও রসুন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে পেঁয়াজকুচি দিয়ে আরও কিছুটা ভাজুন। তাতে আলু, গাজর, মটরশুঁটি, রোজমেরি, থাইম ও তেজপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। এবার ময়দা দিয়ে আরও মিনিটখানেক ভেজে চিকেন স্টক ঢেলে দিয়ে খুব ভালোমতো মিশিয়ে নিতে হবে। বলক উঠলে তার মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা মুরগির টুকরাগুলো ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মতো রান্না করে নিতে হবে। নামানোর আগে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।

