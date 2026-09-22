জ্বরের সময় খেতে পারেন চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টু, দেখুন রেসিপি

নরম সবজি, মাংস বা মাছ ও ঝোলের স্টু শরীরকে আরাম দিতে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাতে সহায়তা করে। বাড়িতেই সহজে তৈরি করা যাবে, এমন চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টুর রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ
হাড়ছাড়া মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম
কালো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা–চামচ
মাখন ২ টেবিল চামচ
তেল ১ টেবিল চামচ
দারুচিনি ১ টুকরা
লবঙ্গ ৬টি
গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি
গাজর ২টি কিউব করে কাটা
পেঁয়াজ ২টি মাঝারি কিউব করে কাটা
পেঁপে ১ কাপ কিউব করে কাটা
মিষ্টিকুমড়া টুকরা আধা কাপ
ফুলকপি ১ কাপ ছোট টুকরা করে কাটা
ক্যাপসিকাম ২টি কিউব করে কাটা
টমেটো ২টি কিউব করে কাটা
লেমন গ্রাস ১টি ডাঁটা
সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা–চামচ
আদাবাটা আধা চা–চামচ
রসুনবাটা আধা চা–চামচ
কাঁচা মরিচ ৪-৫টি বিচি ফেলে চিরে নেওয়া
গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা–চামচ
লবণ স্বাদমতো
গরম পানি বা ভেজিটেবল ব্রথ (সবজির স্টক) ৪ কাপ
কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ
চিকেন ভালো করে ধুয়ে তাতে গোলমরিচ ও লবণ মেখে রাখুন।
একটি ডিপ প্যানে ১ টেবিল চামচ মাখন ও তেল একসঙ্গে গরম করুন। চিকেনের টুকরাগুলো প্যানে দিয়ে সামান্য ভেজে তুলে রাখুন।
একই প্যানে বাকি তেল ও মাখন দিয়ে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে ফোড়ন দিন।
মসলা থেকে মিষ্টি সুগন্ধ বের হলে এতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন।
পেঁয়াজ বাদামি করার প্রয়োজন নেই, শুধু নরম ও স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত নাড়ুন।
এবার প্যানে রসুনকুচি, আদাকুচি ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভাজুন যাতে কাঁচা গন্ধ চলে যায়।
এরপর একে একে পেঁপে, সেলারি, লেমন গ্রাস, গাজর, মিষ্টিকুমড়ার টুকরাগুলো দিয়ে দিন।
মাঝারি আঁচে মাখনের সঙ্গে সবজিগুলো দুই থেকে তিন মিনিট হালকা নাড়াচাড়া করে পরিমাণমতো স্টক এবং স্বাদমতো লবণ দিন।
ঝোল ফুটে উঠলে প্যানের মুখ ঢেকে মাঝারি আঁচে সবজিগুলো সেদ্ধ হতে দিন প্রায় ১০ থেকে ১২ মিনিট।
সবজিগুলো যখন প্রায় সেদ্ধ হয়ে আসবে, তখন পেঁয়াজ, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, টমেটোকুচি ও চেরা কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিন।
সবজি পুরোপুরি সেদ্ধ এবং ঝোল স্বচ্ছ ও সুগন্ধযুক্ত হলে ওপর থেকে তাজা গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিন।
১ চা–চামচ কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানিতে গুলে ধীরে ধীরে মিশিয়ে ১ মিনিট ফুটিয়ে নিতে পারেন।
নামানোর ঠিক আগে এক চামচ গলানো মাখন ও গোলমরিচের গুঁড়া ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।