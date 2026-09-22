চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টু
চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টু
রসনা

জ্বরের সময় খেতে পারেন চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টু, দেখুন রেসিপি

নরম সবজি, মাংস বা মাছ ও ঝোলের স্টু শরীরকে আরাম দিতে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাতে সহায়তা করে। বাড়িতেই সহজে তৈরি করা যাবে, এমন চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টুর রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

  • হাড়ছাড়া মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম

  • কালো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা–চামচ

  • মাখন ২ টেবিল চামচ

  • তেল ১ টেবিল চামচ

  • দারুচিনি ১ টুকরা

  • লবঙ্গ ৬টি

  • গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি

  • গাজর ২টি কিউব করে কাটা

  • পেঁয়াজ ২টি মাঝারি কিউব করে কাটা

  • পেঁপে ১ কাপ কিউব করে কাটা

  • মিষ্টিকুমড়া টুকরা আধা কাপ

  • ফুলকপি ১ কাপ ছোট টুকরা করে কাটা

  • ক্যাপসিকাম ২টি কিউব করে কাটা

  • টমেটো ২টি কিউব করে কাটা

  • লেমন গ্রাস ১টি ডাঁটা

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা–চামচ

  • আদাবাটা আধা চা–চামচ

  • রসুনবাটা আধা চা–চামচ

  • কাঁচা মরিচ ৪-৫টি বিচি ফেলে চিরে নেওয়া

  • গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা–চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • গরম পানি বা ভেজিটেবল ব্রথ (সবজির স্টক) ৪ কাপ

  • কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ

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প্রণালি

  • চিকেন ভালো করে ধুয়ে তাতে গোলমরিচ ও লবণ মেখে রাখুন।

  • একটি ডিপ প্যানে ১ টেবিল চামচ মাখন ও তেল একসঙ্গে গরম করুন। চিকেনের টুকরাগুলো প্যানে দিয়ে সামান্য ভেজে তুলে রাখুন।

  • একই প্যানে বাকি তেল ও মাখন দিয়ে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে ফোড়ন দিন।

  • মসলা থেকে মিষ্টি সুগন্ধ বের হলে এতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন।

  • পেঁয়াজ বাদামি করার প্রয়োজন নেই, শুধু নরম ও স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত নাড়ুন।

  • এবার প্যানে রসুনকুচি, আদাকুচি ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভাজুন যাতে কাঁচা গন্ধ চলে যায়।

  • এরপর একে একে পেঁপে, সেলারি, লেমন গ্রাস, গাজর, মিষ্টিকুমড়ার টুকরাগুলো দিয়ে দিন।

  • মাঝারি আঁচে মাখনের সঙ্গে সবজিগুলো দুই থেকে তিন মিনিট হালকা নাড়াচাড়া করে পরিমাণমতো স্টক এবং স্বাদমতো লবণ দিন।

  • ঝোল ফুটে উঠলে প্যানের মুখ ঢেকে মাঝারি আঁচে সবজিগুলো সেদ্ধ হতে দিন প্রায় ১০ থেকে ১২ মিনিট।

  • সবজিগুলো যখন প্রায় সেদ্ধ হয়ে আসবে, তখন পেঁয়াজ, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, টমেটোকুচি ও চেরা কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিন।

  • সবজি পুরোপুরি সেদ্ধ এবং ঝোল স্বচ্ছ ও সুগন্ধযুক্ত হলে ওপর থেকে তাজা গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে দিন।

  • ১ চা–চামচ কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানিতে গুলে ধীরে ধীরে মিশিয়ে ১ মিনিট ফুটিয়ে নিতে পারেন।

  • নামানোর ঠিক আগে এক চামচ গলানো মাখন ও গোলমরিচের গুঁড়া ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।

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