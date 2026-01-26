চটপটি
রসনা

ঘরেই বানান মজাদার চটপটি, দেখুন রেসিপি

উপকরণ

  • ডাবলি বুট: এক ও আধা কাপ (পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা)

  • আলু: দুটি মাঝারি আকারের (সেদ্ধ করে গ্রেট করা)

  • টমেটোকুঁচি: একটি

  • সেদ্ধ ডিমকুঁচি : দুটি

  • শসাকুঁচি: দুটি

  • পেঁয়াজকুঁচি: দুটি মাঝারি আকারের

  • আস্ত জিরা: তিন চা-চামচ

  • আস্ত শুকনা মরিচ: দু-তিনটা

  • কাঁচা মরিচকুঁচি: এক টেবিল চামচ

  • ধনেপাতাকুঁচি: আধা কাপ

  • তেঁতুল: ১০০ গ্রাম

  • হলুদ গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • মরিচের গুঁড়া: এক চা-চামচ

  • ধনে গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • জিরাবাটা: আধা চা-চামচ

  • আদা ও রসুনবাটা: এক চা-চামচ

  • চিনি: এক চা-চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • বিট লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • আস্ত জিরা ও আস্ত শুকনা মরিচ টেলে নিয়ে গুঁড়া করে রাখুন।

  • এক কাপ পানিতে তেঁতুল দিয়ে হালকা সেদ্ধ করুন।

  • তারপর তাতে চিনি, এক চিমটি লবণ ও সিকি চা-চামচ ভেজে গুঁড়া করে রাখা মসলা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করুন।

  • ঠান্ডা করে ছেঁকে নিয়ে এই সসটা আলাদা করে রাখুন।

  • বাকি টেলে রাখা গুঁড়া মসলাটা আলাদা রেখে দিতে হবে।

  • ভিজিয়ে রাখা বুট লবণ, তেল, মরিচের গুঁড়া, ধনে, জিরাবাটা, আদা, রসুনবাটা ও হলুদ গুঁড়া দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন।

  • বেশি নরম যেন না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

  • বুটে আধা কাপ মতো পানি থাকতে এতে গ্রেট করে রাখা সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজকুঁচি, কাঁচা মরিচকুঁচি, পরিমাণমতো বাকি টেলে রাখা ভাজা গুঁড়া মসলা, বিট লবণ, দুই টেবিল চামচ তেঁতুলের সস ও সেদ্ধ ডিমকুঁচির তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে মিশিয়ে নিন।

  • আরও দু-তিন মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন।

  • ওপরে শসাকুঁচি, ডিমকুঁচি, ধনেপাতাকুঁচি সাজিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

