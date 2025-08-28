মিষ্টিকুমড়ার হালুয়া ও লাড্ডুর রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন মীর সাবিনা আক্তার
ছোট টুকরা করা মিষ্টিকুমড়া: ৪ কাপ (চাইলে গ্রেট করেও নিতে পারেন)
দুধ: দেড় কাপ
ঘি: ১ টেবিল চামচ
দারুচিনি: ছোট ৩ টুকরা
এলাচি: ৪টি
বিভিন্ন রকমের বাদামের কুচি: প্রয়োজনমতো
প্রথমে মিষ্টিকুমড়া ধুয়ে পরিষ্কার করে ছিলে ছোট ছোট টুকরা করে নিন। ভাজির মতো কুচি করেও নিতে পারেন।
একটি পাত্রে মিষ্টিকুমড়ার টুকরাগুলো দুধ দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিন ৫-৬ মিনিট।
সেদ্ধ মিষ্টিকুমড়া একটি হ্যান্ড হুইস্ক অথবা ডাল ঘুঁটনি দিয়ে ভালো করে ঘুঁটে থকথকে মিশ্রণ বানিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন।
এবার চুলার মাঝারি আঁচে একটি ছড়ানো ফ্রাইপ্যানে ঘি দিয়ে, তাতে গরমমসলা দিন। একটু নেড়ে চেড়ে সুন্দর ঘ্রাণ বেরোলে তাতে মিষ্টিকুমড়ার মিশ্রণটি দিয়ে দিন।
চুলার আঁচ বাড়িয়ে কমিয়ে মিষ্টিকুমড়ার মিশ্রণটিকে ভালো করে ভেজে নিন ৪-৫ মিনিট।
মিশ্রণটি থেকে পানি শুকিয়ে এলে দিয়ে দিন স্বাদমতো চিনি। চিনি গলে মিশ্রণটি একটু নরম হয়ে আসবে। আর ৪-৫ মিনিট ভাজলেই চিনির পানি শুকিয়ে মিষ্টিকুমড়ার মিশ্রণটি ফ্রাইপ্যানের গা ছেড়ে আসবে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিন বাদাম।
বাদাম দিয়ে আর ২-৩ মিনিট ভাজলেই তৈরি হবে মিষ্টিকুমড়ার মজাদার হালুয়া।
এই হালুয়া থেকেই ছোট ছোট লাড্ডু বানিয়ে নিন।
লাড্ডু বানানোর সময় দিতে পারেন মিষ্টিকুমড়ার আকৃতি, যা দেখতে লাগবে আকর্ষণীয়।
একেকটি লাড্ডু হাত দিয়ে একটু চ্যাপ্টা করে নিন।
একটি কাঠি দিয়ে চারপাশ থেকে একটু খাঁজ কেটে নিন মিষ্টিকুমড়ার মতো।
একটি লবঙ্গ ওপরে গেঁথে দিন।
ব্যস হয়ে গেল মিষ্টিকুমড়ার আকৃতির লাড্ডু।
এবার এই লাড্ডুগুলো শুকনো নারকেলের গুঁড়ায় গড়িয়ে নিন।
তৈরি হয়ে গেল মজাদার মিষ্টিকুমড়ার শাহি লাড্ডু।