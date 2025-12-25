আলুর স্যুপ
রসনা

আলুর স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও শেফ তানিয়া রাখি

উপকরণ

  • আলু: ৫০০ গ্রাম (মাঝারি চৌকো করে কাটা)

  • তেল: ১ টেবিল চামচ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: দেড় টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি: আধা চা-চামচ

  • ময়দা: ১ টেবিল চামচ

  • গরম পানি: ৫০০ মিলিলিটার (২ কাপ)

  • তরল দুধ: ২৫০ মিলিলিটার (১ কাপ)

  • লবণ: ১ চা-চামচ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • সাদা গোলমরিচগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • শুকনা রোজমেরি: ১ চিমটি

  • চিলি ফ্লেক্স: ১ চিমটি

  • ক্রিম: ৬০ গ্রাম বা সিকি কাপ

  • চিজ: ৩০ গ্রাম

প্রণালি

  • শুকনা হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। আঁচ থাকবে অল্প।

  • গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

  • ময়দা দিন, বাদামি সুগন্ধ ছড়ানো পর্যন্ত ভাজুন।

  • এ পর্যায়ে গরম পানি ও তরল দুধ ঢেলে মাঝারি আঁচে নেড়ে মিশাতে হবে।

  • ফুটে উঠলে আলু, লবণ, কালো গোলমরিচ ও সাদা গোলমরিচ দিন।

  • মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করুন সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

  • চুলা থেকে নামিয়ে মিশ্রণটিকে মসৃণভাবে ব্লেন্ড করে নিন।

  • একই হাঁড়ি আবার চুলায় দিয়ে ক্রিম, চিজ, রোজমেরি, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে রান্না করুন।

  • অপেক্ষা করুন ফুটে ওঠা পর্যন্ত। আলুর ধরন ও চুলার তাপমাত্রার পার্থক্যে তরলের পরিমাণ সমন্বয় করে নিতে হবে।

পরিবেশন টিপস

চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন। আগে থেকে তেলে ভেজে রাখা কয়েক টুকরা ছোট পাউরুটির টোস্ট (খুটোঁ) ও কুচি পেঁয়াজপাতা স্যুপের ওপর ছড়িয়ে দিন।

