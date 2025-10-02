চিলি চিকেন
রসনা

চিলি চিকেনের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

উপকরণ

  • হাড় ছাড়া মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরা করা: ৫০০ গ্রাম

  • সয়াসস: ২ টেবিল চামচ

  • টমেটো সস: আধা কাপ

  • চিলি সস: ১ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচ গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • আদা-রসুনের রস: ১ টেবিল চামচ

  • ডিম: ১টি

  • ময়দা: ১ টেবিল চামচ

  • মধু: ৩ টেবিল চামচ

  • মাখন: ১০০ গ্রাম

  • কাঁচা মরিচ ফালি: ৪–৫টি (বিচি ছাড়া)

  • লাল-সবুজ-হলুদ ক্যাপসিকাম: আধা কাপ করে

  • পেঁয়াজ (ভাজে খোলা): ১ কাপ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ভাজার জন্য যতটুকু লাগে

প্রণালি

  • মুরগির মাংসের সঙ্গে সয়াসস লবণ, আদা-রসুনের রস, টমেটো সস, ডিম ও ময়দা দিয়ে মাখিয়ে ২০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।

  • তারপর ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে মাংসের টুকরাগুলো তুলে রাখুন।

  • অন্য একটি ফ্রাইপ্যানে মাখন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও ক্যাপসিকামে টুকরাগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন।

  • এবার ভাসা মাংস দিন, টমেটো সস চিলি সস ও স্বাদমতো লবণ দিন, ভাজা-ভাজা করুন।

  • সব শেষে মধু ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

