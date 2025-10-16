রসমালাই কেকের রেসিপি দিয়েছেন ‘সিগনেচার কেক বাই শিরিন’–এর স্বত্বাধিকারী শিরিন ফাতেমা
ময়দা: ১ কাপ (১৩০ গ্রাম)
বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ
বেকিং সোডা: ১ চিমটি
কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ
গুঁড়া দুধ: ১ টেবিল চামচ
ডিম: ২টি
চিনি: ৭০ গ্রাম
তরল দুধ: ১ টেবিল চামচ
ভিনেগার: আধা চা-চামচ
রসমালাই এসেন্স: আধা চা-চামচ
রসমালাই: আধা কাপ
হুইপড ক্রিম: পরিমাণমতো
হলুদ খাওয়ার রং: কয়েক ফোঁটা
প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, কর্নফ্লাওয়ার, গুঁড়া দুধ চেলে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।
ডিম, চিনি, দুধ, ভিনেগার ও এসেন্স একসঙ্গে বিট করে নিন।
এবার শুকনা উপকরণগুলো মিশিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন।
মিশ্রণটি বেকিং মোল্ডে ঢেলে দিন।
১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৩০-৩৫ মিনিট বেক করুন।
ঠান্ডা হলে কেকের দুই স্তরে হুইপড ক্রিম ও কুচানো রসমালাই দিয়ে ফিলিং দিন।
ওপরে হুইপ ক্রিম, হলুদ খাওয়ার রং ও রসমালাই টুকরা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।