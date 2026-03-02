পুঁইপাতার বেগুনির রেসিপি

বেগুন পাতলা স্লাইস করে কেটে নেওয়া: ৬টি
লবণ: পরিমাণমতো
লাল মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
হলুদ ও মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
ময়দা: ১ কাপের চার ভাগের তিন ভাগ অথবা তিন সিকি কাপ
বেসন: দুই টেবিল চামচ
বেকিং পাউডার: আধা চা-চামচ
বেকিং সোডা: সিকি চা-চামচ
মরিচের গুঁড়া: এক চা-চামচ
হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ
ভাজা জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
লবণ: তিন সিকি চা-চামচ
আদাবাটা: সিকি চা-চামচ
রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ
ঠান্ডা পানি: তিন সিকি কাপ
বেগুন পাতলা লম্বা করে কেটে লবণ মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।
পুঁইশাক পাতা ডাঁটা থেকে আলাদা করে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে সামান্য লবণ মেখে হালকা ঝাঁকিয়ে নিন।
একটি গামলায় ময়দার সঙ্গে বেসন, লবণ, বেকিং পাউডার ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন ভালো করে।
এভাবে ঠান্ডা পানি বাদে অন্য সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে নিন।
এবারে ঠান্ডা পানি দিয়ে ঘন মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন।
বেগুনে লবণ, হলুদ ও মরিচের গুঁড়া মেখে নিন।
এবারে একেকটি পুঁইশাক পাতায় কোনাকুনি করে একটি করে বেগুনের স্লাইস বিছিয়ে মুড়ে নিন।
কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে পুঁইপাতায় মোড়ানো বেগুনগুলো বেসনের ঘন মিশ্রণে ডুবিয়ে ডুবো তেলে মচমচে করে ভাজুন।
তেল ছেঁকে উঠিয়ে টিস্যু পেপারে ওপরে রাখুন। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।