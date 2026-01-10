রসনা

কুড়িয়ে আনা শাক দিয়েই হলো ‘ওয়ান ডিশ পার্টি’, আনন্দে মাতলেন গ্রামবাসী

মাঠেঘাটে অযত্নে বেড়ে ওঠা কত রকম শাক–লতাপাতাই না গ্রামের মানুষেরা যত্নে তুলে এনে খান। বালাইনাশকের অতি ব্যবহারে গ্রামবাংলার চিরচেনা এসব শাক দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতির এসব উপাদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়ায় হয়ে গেল ‘শাক পিতারি’। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে গ্রামের পরিবারগুলো বাড়ির আশপাশ থেকে সংগ্রহ করা শাক–লতাপাতার পদ রান্না করে নিয়ে আসেন। তারপর গ্রামের সবাই মিলে সেসব খাবার খান। ‘গিদরী বাউলি’ নামের আর্ট ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। ছবিতে রইল গ্রামবাসীর সেই ‘ওয়ান ডিশ পার্টি’র গল্প।

জীবনযাপন ডেস্ক
আয়োজনের নাম ‘শাক পিতারি’
ছবি: ফিরোজ আল সাবাহ
‘শাক পিতারি’ উৎসব যেন গ্রামবাসীর মিলনমেলা
নারী সদস্যদের উপস্থিতিই বেশি
গ্রামবাসীর আনা শাকসবজির নানা পদ
কচুপাতায় সাজানো তেলথুয়া, ঘিনা তিতা, কাকিরি, সানসিটি, আমরোল, শুষনি, দুলফি, খুড়িয়া, বন খুড়িয়া, ঠেঙ্গা চড়ুই শাকসহ নানা পদের তরকারি
কলাপাতায় খাবার নিয়ে বসেছেন খেতে
ছাপচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে বাহারি শাকের রূপ
পাতায় রং মাখানো হচ্ছে
শিশু–কিশোরদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়েছে
প্রদর্শনীর দর্শনার্থীও গ্রামবাসী
Also read:ডাকাতদের কবলে পড়ে সুন্দরবনে ৫৬ ঘণ্টা যেভাবে কেটেছে
আরও পড়ুন