কুড়িয়ে আনা শাক দিয়েই হলো ‘ওয়ান ডিশ পার্টি’, আনন্দে মাতলেন গ্রামবাসী

মাঠেঘাটে অযত্নে বেড়ে ওঠা কত রকম শাক–লতাপাতাই না গ্রামের মানুষেরা যত্নে তুলে এনে খান। বালাইনাশকের অতি ব্যবহারে গ্রামবাংলার চিরচেনা এসব শাক দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতির এসব উপাদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়ায় হয়ে গেল ‘শাক পিতারি’। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে গ্রামের পরিবারগুলো বাড়ির আশপাশ থেকে সংগ্রহ করা শাক–লতাপাতার পদ রান্না করে নিয়ে আসেন। তারপর গ্রামের সবাই মিলে সেসব খাবার খান। ‘গিদরী বাউলি’ নামের আর্ট ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। ছবিতে রইল গ্রামবাসীর সেই ‘ওয়ান ডিশ পার্টি’র গল্প।