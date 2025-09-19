পেঁয়াজ–পাতুরির রেসিপি

পেঁয়াজ–পাতুরির রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ: বড় পেঁয়াজ ৪-৫টি (কুচি করা), শর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল কোরানো ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৪–৫টি (কুচি করা), হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, শর্ষের তেল ৩ টেবিল চামচ, কলাপাতা ৪–৫ টুকরা।
প্রণালি: প্রথমে পেঁয়াজ কুচি, শর্ষেবাটা, নারকেল কোরা, কাঁচা মরিচ, লবণ ও হলুদ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে শর্ষের তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। কলাপাতা হালকা আগুনে ঝলসে নিন, যাতে মোড়াতে সুবিধা হয়। প্রতিটি পাতায় মিশ্রণ দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে নিন। তাওয়া বা ফ্রাই প্যানে অল্প তেল মাখিয়ে ঢেকে দিয়ে কম আঁচে দুই পাশ সেঁকে নিন। ১০-১২ মিনিট সেঁকার পর নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।