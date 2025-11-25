জলপাই জ্যামের রেসিপি

বাজারে চলে এসেছে দেশি জলপাই। জলপাই দিয়ে বানাতে পারেন জ্যাম। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
জলপাই আধা কেজি, লবণ আধা চা-চামচ, চিনি ২ কাপ (মিষ্টি কম বা বেশি হতে পারে), পানি ১ কাপ, দারুচিনি ১ টুকরা, এলাচি ২টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ (সংরক্ষণের জন্য)।
জলপাইগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। কাঁটা চামচ দিয়ে ৩-৪ জায়গায় ফুটো করে নিন, শিরা ভেতরে ঢুকবে। লবণ দিয়ে ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করুন। যাতে কাঁচা ভাব চলে যায়। পানি ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। একটি পাত্রে চিনি ও পানি দিন। ফুটে উঠলে দারুচিনি ও এলাচি দিন। ৩-৪ মিনিট জ্বাল দিন—হালকা–পাতলা শিরা হবে। এখন সেদ্ধ করা জলপাই শিরার মধ্যে দিন। মাঝারি আঁচে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিন। শিরা ঘন হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে দিন। শেষে লেবুর রস দিন। পুরোপুরি ঠান্ডা হলে কাচের জারে ভরে নিন।