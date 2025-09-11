করমচার টক–ঝাল–মিষ্টি আচার
রসনা

করমচার টক–ঝাল–মিষ্টি আচারের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

  • করমচা: ১ কেজি

  • পাঁচফোড়নগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা: ১ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • চিনি: ৪ টেবিল চামচ

  • শুকনা মরিচগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • মেথিগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • সিরকা: ১ টেবিল চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • শর্ষের তেল: ২ কাপ

  • রসুনবাটা: আধা কাপ

প্রণালি

  • করমচা ধুয়ে নিতে হবে।

  • কড়াইয়ে তেল দিয়ে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন এবং করমচা দিয়ে দিন।

  • একটু পরে সিরকা, লবণ ও চিনি দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।

  • আচারের ওপর তেল উঠে এলে আচার নামিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ করে রাখুন কাচের বয়ামে।

