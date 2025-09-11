করমচার টক–ঝাল–মিষ্টি আচারের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
করমচা: ১ কেজি
পাঁচফোড়নগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
আদাবাটা: ১ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
চিনি: ৪ টেবিল চামচ
শুকনা মরিচগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ
মেথিগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ
সিরকা: ১ টেবিল চামচ
ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ
শর্ষের তেল: ২ কাপ
রসুনবাটা: আধা কাপ
করমচা ধুয়ে নিতে হবে।
কড়াইয়ে তেল দিয়ে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন এবং করমচা দিয়ে দিন।
একটু পরে সিরকা, লবণ ও চিনি দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।
আচারের ওপর তেল উঠে এলে আচার নামিয়ে নিন।
ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ করে রাখুন কাচের বয়ামে।