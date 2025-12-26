মুরগির পট পাই স্যুপের রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও রন্ধনবিদ তানিয়া রাখি
পানি ৬ কাপ
আস্ত গোলমরিচ ৭-৮টি
আদা ২ টুকরা
রসুন ২ কোয়া
গাজর ১টি
পেঁয়াজ ১টি
লবণ পরিমাণমতো
মুরগির স্টক বা মুরগিসেদ্ধ পানি
তেল ২ টেবিল চামচ
মাখন ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ
রসুনকুচি ১ চা-চামচ
ময়দা ৩ টেবিল চামচ
তরল দুধ ৫০০ মিলিলিটার বা ২ কাপ
আলু ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ
ফুলকপি ৮০ গ্রাম বা আধা ২ কাপ
ব্রকলি ৮০ গ্রাম বা ১ কাপ
গাজর ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ
কালো গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
সাদা গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ
পাপরিকা আধা চা-চামচ
মটরশুঁটি ৮০ গ্রাম বা কাপ
সুইট কর্ণ ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ
হাড়ছাড়া মুরগির মাংস ৪০০ গ্রাম
মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ
লবণ ১ চা-চামচ
ক্রিম ১০০ গ্রাম বা আধা কাপ।
প্রথমে পানি, আস্ত গোলমরিচ, আদা, রসুন, গাজর, পেঁয়াজ ও কিছুটা লবণ দিয়ে মুরগির মাংসটাকে ঢেকে সেদ্ধ করে নিতে হবে।
পানি থেকে তুলে নিয়ে মাংসটাকে কাঁটা চামচ বা হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। মুরগিসেদ্ধ পানি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ছেঁকে রাখুন।
এবার মৃদু আঁচে হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।
ময়দা দিয়ে নাড়ুন, বাদামি রং হলে মুরগিসেদ্ধ পানি ও তরল দুধ দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে নাড়ুন ফুটে ওঠা পর্যন্ত।
এ পর্যায়ে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে রাখা সব সবজি, ১ চা-চামচ লবণ, কালো গোলমরিচগুঁড়া, সাদা গোলমরিচগুঁড়া ও পাপরিকা দিয়ে রান্না করুন।
কিছু সময় পর মটরশুঁটি ও সুইট কর্ণ দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে রান্না করুন সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে মুরগির মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন ঢাকনা ছাড়া।
ক্রিম ও মিক্সড হার্বস দিয়ে দিন। লবণ দেখে লাগলে আরেকটু দিন। প্রত্যাশিত ঘনত্বে এলে চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।