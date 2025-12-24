রাসবেরি চকলেট ম্যাডেলিন
রাসবেরি চকলেট ম্যাডেলিন
রসনা

বড়দিনে বানাতে পারেন রাসবেরি চকলেট ম্যাডেলিন, দেখুন রেসিপি

বড়দিনে বানাতে পারেন পাঁচ তারকা হোটেলের মতো ডেজার্ট। রেসিপি দিয়েছেন হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকার এক্সিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ শাহিদ শাহিন

উপকরণ

জেলি সসের উপকরণ

  • রাসবেরি পিউরি ২০০ গ্রাম

  • আগার আগার পাউডার ২ গ্রাম

  • চিনি ১০০ গ্রাম

  • পানি ১০০ গ্রাম।

ম্যাডেলিনের উপকরণ

  • ডিম ২টি

  • চিনি ৭৫ গ্রাম

  • ব্রাউন সুগার ১০ গ্রাম

  • লবণ ১ চিমটি

  • ময়দা ৯০ গ্রাম

  • বেকিং পাউডার ১ চা–চামচ

  • গলানো বাটার ৭৫ গ্রাম

  • মধু ১০ গ্রাম।

 ম্যাডেলিন সাজানোর উপকরণ

  • হোয়াইট চকলেট ১০০ গ্রাম

  • খাওয়ার লাল রং সামান্য

  • সূর্যমুখীর তেল ২০ গ্রাম।

প্রণালি

রাসবেরি চকলেট ম্যাডেলিন

  • জেলি সস বানাতে রাসবেরি পিউরি ও আগার আগার পাউডার ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিন।

  • চিনি ও পানি সেদ্ধ করে শিরা বানিয়ে নিন।

  • এবার সব একসঙ্গে ব্লেন্ড করে রাখুন।

  • ম্যাডেলিন বানানোর জন্য ডিম ও চিনি বিট করে ব্রাউন সুগার মিশিয়ে নিন।

  • তার সঙ্গে লবণ, ময়দা, বেকিং পাউডার মেশান।

  • এবার বাটার ও মধু মিলিয়ে নিন।

  • যে পাত্রে পরিবেশন করবেন, তাতে ঢেলে ওপরে রাসবেরি দিয়ে বেক করে নামিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা হলে চকলেট দিয়ে ডিপিং করুন।

  • সাজানোর উপকরণ থেকে চকলেট নিয়ে ৩০ ডিগ্রি তাপে গলিয়ে বাকি দুটি উপকরণের সঙ্গে মেশান।

  • মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে পরিমাণমতো নিয়ে ম্যাডেলিনের ওপরে ঢালুন।

  • চকলেট ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

Also read:বড়দিনের বানাতে পারেন ব্রিটিশ মিষ্টান্ন ক্রিসমাস মিন্স পাই
আরও পড়ুন