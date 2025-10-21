লেমন কার্ড পাভলোভার রেসিপি

স্বাদ বদলের জন্য বানাতে পারেন লেমন কার্ড পাভলোভা। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
ডিম: ৪টি সাদা অংশ (স্বাভাবিক তাপমাত্রা),
গুঁড়া চিনি: এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ
লেবুর রস: ১ চা–চামচ
ভ্যানিলা এসেন্স: আধা চা–চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ২ চা–চামচ।
ওভেন ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রিহিট করুন। একটি বেকিং শিটে পার্চমেন্ট পেপার রেখে ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্ত এঁকে নিন। এবার পরিষ্কার মিক্সিং বোলে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নরম ফোমের মতো না হওয়া পর্যন্ত বিট করুন। এরপর এক টেবিল চামচ করে চিনি যোগ করে ধীরে ধীরে বিট করতে থাকুন। চিনি ভালোভাবে মিশে গেলে মেরাংটি শক্ত ও চকচকে না হওয়া পর্যন্ত মাঝারি উচ্চ গতিতে বিট করতে থাকুন। এরপর কর্নফ্লাওয়ার, লেবুর রস ও ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন।
মেরাংটি এবার পার্চমেন্ট পেপারে আঁকা বৃত্তের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। মাঝখানে একটু নিচু আর কিনারাগুলো একটু উঁচু হবে, যাতে ক্রিম ও ফল দেওয়ার জন্য একটি বাটির মতো আকার তৈরি হয়। তাপমাত্রা ১২৫ ডিগ্রিতে নামিয়ে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ওভেনে বেক করুন। মেরাংয়ের বাইরেটা শুকনা হলে বুঝবেন হয়ে গেছে। বেক হয়ে গেলে ওভেন বন্ধ করে দিয়ে দরজা সামান্য খুলে রাখুন। ওভেনের মধ্যেই পাভলোভা পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন।
ডিমের কুসুম: ২টি
ডিম: ২টি
চিনি: আধা কাপ
লেবুর রস: আধা কাপ
মাখন: ৪ টেবিল চামচ
লেবুর খোসার কুচি: ১ চা–চামচ।
একটি পাত্রে কুসুম, ডিম, চিনি এবং লেবুর রস, লেবুর খোসার কুচি একসঙ্গে মেশান। পাত্রটি একটি কড়াইয়ের ওপর বসিয়ে অল্প আঁচে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হতে শুরু করলে এতে মাখন যোগ করুন। মাখন গলে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেলে পাভলোভায় লেমন কার্ড এবং পছন্দমতো ফল দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
বি. দ্র.: লেমন কার্ড চাইলে আপনি বেশি করে বানিয়ে একটি এয়ারটাইট পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে রুটির সঙ্গে খেতে পারেন।